訂製阿樂的背影
2017-05-06
〔記者方惠宗／台北報導〕新生代演員蔡凡熙在公視影集「通靈少女」中飾演「阿樂」表現亮眼，人氣大漲，連義大利精品Prada都邀他助陣，讓全新推出的「My Character」訂製包款入鏡於他的日常生活，引人欣賞這款誕生於1984年的Tessuto尼龍後背包如今所呈現的獨特面貌。
自1913年創立的Prada以手工皮件聞名於世，然而，在Prada第三代家族接班人Miuccia Prada及其夫婿Patrizio Bertelli的共同接管下，以降落傘材質打造出極富簡約個性的經典尼龍Tessuto後背包，實用的機能性加上黑色略帶光澤的色調，以及低調卻具辨識度的小三角金屬牌Logo，大大顛覆了當時所講究的奢華皮革設計，至今深受好評。現在，Prada更為Tessuto系列引入My Character訂製服務，以最多2個字母的姓名英文縮寫，打造獨一無二、完美契合個人品味的專屬包款。
Prada稱，My Character訂製服務共有27種不同樣式的包款可供選擇，包含4款後背包、1款托特包與4款手拿包，每款包包備有3種材質可選，包括黑色、藍色以及墨綠色迷彩尼龍，26個經典Saffiano牛皮壓紋英文字母則有黑色與彩色樣式可供選擇。
Prada My Character訂製服務於5月12日至14日微風廣場Prada門市搶先舉行，之後將成為全台店上的常設服務。訂購後的製作時間約1.5個月。圖片提供：Prada
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