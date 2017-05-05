《藝術絕配》4
記者方惠宗／台北報導
Coach，21世紀詹姆士狄恩復活記
詹姆士狄恩（James Dean，1931年－1955）若生在21世紀會怎麼穿？
這個假設讓人「秒」懂Coach 2017春季男裝系列各種元素的背後奧妙與造型概念！
Coach執行創意總監Stuart Vevers透過美式非主流文化的混搭頌揚年少的叛逆精神，並在加州藝術家Gary Baseman翻玩熟悉懷舊圖像中，讓歸屬與叛逆兩種衝突情懷並置，經過藝術與文化的穿梭交疊，呼應叛逆、奢華、摩登的多種時尚風格。
這是Stuart Vevers解構美式基本單品的設計框架、靈感擷取於50年代的Beatnik（披頭族）文化精髓的再次突破，而Gary Baseman筆下不論是衝浪、夏威夷、西部風格、美式經典改裝車，亦或經典卡通，處處隱藏著充滿玩心的幽默，以簡單率真的色調，自然融入服裝與配件。
騎士與軍裝夾克是本季Coach男裝最重要的單品；在鉚釘、流蘇、徽章及黑色幽默的Gary Baseman圖像鑲嵌及襯托，服裝被賦予了精神態度，精湛詮釋每個世代男孩的特色及價值。
Backpack、Gym、Tote 手袋是本季最佳包款。Coach 1941系列的Backpack後背包，選擇以擁有自然豐盈光澤的鵝卵石顆粒皮革，使用功能上也更為精進，包括雙扣環皮帶、可收納筆記型電腦的夾層；在設計上，以鮮明搶眼的Gary Baseman 圖像或者鉚釘綴飾，展現時髦摩登質感。Gym及Tote手袋體現輕鬆隨意的街頭造型，Gym創作靈感來自於1970年的休閒運動袋廓型，在鉚釘或玩味圖像詮釋之下，融合休閒與時髦的風格；Tote 手袋則以純粹簡約的輪廓問世，透過顛覆傳統的藝術圖像印花，締造配搭休閒或都會風格服裝的成功關鍵。
圖片提供／Coach
-
Coach Flag手繪狐狸印花鵝卵石顆粒皮革Gym手提包，39,800元。
-
Coach Gotham 印花棒球手套鞣製皮革小牛皮Tote托特包，29,800元。
-
Coach Gotham Gnarly Face調皮笑臉Tote托特包，29,800元。
-
Coach Gotham 汽車印花Tote托特包 ，29,800元。
-
Coach Flag Wild西部風格印花鵝卵石顆粒皮革後背包，35,800元。
-
Coach本季服裝處處隱藏著飛車黨文化與充滿玩心的幽默，讓歸屬與叛逆兩種衝突情懷並置。
-
Coach執行創意總監Stuart Vevers以美式非主流文化的混搭，頌揚年少的叛逆精神。
-
藝術家Gary Baseman 翻玩熟悉懷舊圖像，為本季Coach服裝注入不少亮點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 離島首座！ 澎湖東吉嶼微電網商轉
- 台幣今年升7.1% 亞幣居冠
- 7次三振 3次雙殺 猿之剋星 肯恩再發威
- 嘉市殯儀館有金爐 仍露天燒庫錢
- 長子即將結婚 婦慘遭割喉亡
- 曾承諾支持以色列 川普見阿巴斯為中東謀和平
- 《青少年飆車喧鬧塗鴉》羅東極限運動場 居民卻步
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 雲南有隻「牛魔王」 牛角長達2.2公尺
- 林榮基促中國釋放李明哲
- 大師兄、紅龜下二軍 歸期難估
- 美股持平 特斯拉慘虧股價重挫5%
- 日學者AI解鳥語 跟烏鴉交朋友
- 自由廣場》雲嘉南共同生活圈
- 開球追求好棒棒 戴資穎勤練習
- 容積縮水 京華城砲打郝龍斌柯文哲
- 《台北筆記》市府怎能置身事外
- 狼師被訴 補習班決停業退款
- 國民黨團持續杯葛 前瞻下週再審
- 基隆2年增3千車位 議員勉加把勁
- 浮洲車站設施損壞 議員痛批台鐵
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmakers talk series’ success
- 大馬歌手鄧養天涉詐欺挨告
- 《桃產總秘書長被控性侵》 毛振飛：姚光祖應退出工運
- 【異色童話館】美女與野獸
- 宏碁老臣搞內線 判賠340名投資人
- 5/4 威力彩頭獎連23摃
- 三井來挑戰 麗寶Outlet有信心
- 搞大前AV女優肚子 男歌手不認帳
- 救護員外套反光不足 民代促改善
- 產地1斤5元 芭樂快崩盤
- 修法監督補教師 立委紛提案
- 《台股青紅燈》未嫁娘脫光給人看
- 鄉民當鍵盤柯南 醫籲適可而止
- 發生什麼大事! 五月天鎖眉會公安
- 襲林揆車傷隨扈 大觀自救會被究辦
- 歐股走高 法大選前股市強勢勁揚
- 勞工局暑期工讀 首度開放一般生
標題：《藝術絕配》4
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email