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《藝術絕配》4

2017-05-05

記者方惠宗／台北報導

Coach，21世紀詹姆士狄恩復活記

詹姆士狄恩（James Dean，1931年－1955）若生在21世紀會怎麼穿？

這個假設讓人「秒」懂Coach 2017春季男裝系列各種元素的背後奧妙與造型概念！

Coach執行創意總監Stuart Vevers透過美式非主流文化的混搭頌揚年少的叛逆精神，並在加州藝術家Gary Baseman翻玩熟悉懷舊圖像中，讓歸屬與叛逆兩種衝突情懷並置，經過藝術與文化的穿梭交疊，呼應叛逆、奢華、摩登的多種時尚風格。

這是Stuart Vevers解構美式基本單品的設計框架、靈感擷取於50年代的Beatnik（披頭族）文化精髓的再次突破，而Gary Baseman筆下不論是衝浪、夏威夷、西部風格、美式經典改裝車，亦或經典卡通，處處隱藏著充滿玩心的幽默，以簡單率真的色調，自然融入服裝與配件。

騎士與軍裝夾克是本季Coach男裝最重要的單品；在鉚釘、流蘇、徽章及黑色幽默的Gary Baseman圖像鑲嵌及襯托，服裝被賦予了精神態度，精湛詮釋每個世代男孩的特色及價值。

Backpack、Gym、Tote 手袋是本季最佳包款。Coach 1941系列的Backpack後背包，選擇以擁有自然豐盈光澤的鵝卵石顆粒皮革，使用功能上也更為精進，包括雙扣環皮帶、可收納筆記型電腦的夾層；在設計上，以鮮明搶眼的Gary Baseman 圖像或者鉚釘綴飾，展現時髦摩登質感。Gym及Tote手袋體現輕鬆隨意的街頭造型，Gym創作靈感來自於1970年的休閒運動袋廓型，在鉚釘或玩味圖像詮釋之下，融合休閒與時髦的風格；Tote 手袋則以純粹簡約的輪廓問世，透過顛覆傳統的藝術圖像印花，締造配搭休閒或都會風格服裝的成功關鍵。

圖片提供／Coach

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  • Coach Gotham 印花棒球手套鞣製皮革小牛皮Tote托特包，29,800元。

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  • Coach Gotham 汽車印花Tote托特包 ，29,800元。

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  • Coach Flag Wild西部風格印花鵝卵石顆粒皮革後背包，35,800元。

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  • Coach本季服裝處處隱藏著飛車黨文化與充滿玩心的幽默，讓歸屬與叛逆兩種衝突情懷並置。

    Coach本季服裝處處隱藏著飛車黨文化與充滿玩心的幽默，讓歸屬與叛逆兩種衝突情懷並置。

  • Coach執行創意總監Stuart Vevers以美式非主流文化的混搭，頌揚年少的叛逆精神。

    Coach執行創意總監Stuart Vevers以美式非主流文化的混搭，頌揚年少的叛逆精神。

  • 藝術家Gary Baseman 翻玩熟悉懷舊圖像，為本季Coach服裝注入不少亮點。

    藝術家Gary Baseman 翻玩熟悉懷舊圖像，為本季Coach服裝注入不少亮點。

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