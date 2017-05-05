2017-05-05

記者方惠宗／台北報導

Hermès，以絲巾作畫

請欣賞法國藝術家Thomas Lélu與西班牙籍攝影師Daniel Riera共同為2017年春夏愛馬仕（Hermès）男士領巾系列所帶來的故事畫面，保證讓人會心一笑。

愛馬仕為了向2017年的年度主題「物之本意」致敬，邀請擅長拍攝人物肖像與時尚大片的Daniel Riera為男士領巾系列掌鏡，而故事畫面是由Thomas Lélu進行創作與後製，帶來日常生活中的搞怪奇想，幽默態度譜出一連串的可愛畫面，令人目不轉睛，而每個強調感官的後製元素也都與模特兒身上的絲巾有所共鳴，精采烘托精湛的絲巾工藝與隨性圍戴的瀟灑態度。

【月亮井】

請欣賞Thomas Lélu為「Les Bains d’Hermès」圖紋印花真絲與棉混紡圍巾所做的鋪陳。先說明這款絲巾的創意理念吧。靈感來自印度拉賈斯坦邦的「月亮井」，設計師Ugo Gattoni描繪泳池中超過100名人物嬉戲、游泳並喧嘩的姿態，構思出一幅趣味的景象；一眼望入游泳池，便能感受到設計師透過不同角色的生動姿態所流露出的幽默，尤其透過如此視角來呈現整體畫面，讓人不目眩神迷也難呀！

【馬車與摩托車之旅】

另一款Imprimeur fou Washington’s Carriage圖紋印花翻轉了由設計師Caty Latham於1978年所設計的華盛頓馬車圖案；設計靈感取自 J. Robert Hart於1792年所繪的經典水彩畫，以1789年華盛頓（George Washington，1732－1799）當選美國首任總統不久後，護送他從紐約宅邸前往聯邦國家紀念堂的馬車為主題。

Route 24圖紋印花羊毛與真絲混紡圍巾則是由希臘藝術家Elias Kafouros全程以鋼珠筆繪製而成的圖紋，邀我們踏上尋找全新境界的摩托車之旅。

【絕色】

在Palm Springs圖紋印花純棉圍巾，雙色設計的Palm Springs圖紋圍巾大膽翻玩硫磺、紅紫、鈷藍與猢猻木色的色彩混搭，使男性服飾系列的色彩更加活潑鮮明。設計靈感是取自1940年代源起紐約的色域繪畫運動。

圖片提供／Hermès