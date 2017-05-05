《藝術絕配》2
2017-05-05
記者方惠宗／台北報導
Gucci，唐老鴨奇幻之旅！
當這位誕生於1934年的迪士尼經典人物出現在Gucci設計，那麼表示Gucci創意總監亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）獨特而古怪作風，再次令這個來自義大利佛羅倫斯的經典精品顯出獨特與真誠。
亞歷山卓．米開里藉由豐富且天馬行空的想像力，將迪士尼最著名的角色之一、興趣是航海探險的唐老鴨貫穿設計，一起與Gucci 展開一場奇幻旅程。唐老鴨躍上各式設計，包括中國風的人物畫刺繡、日本和服與錦鯉刺繡、以及使用古希臘文寫成的塞拉比斯神（Serapis）。
Gucci 與唐老鴨的奇遇從亞洲開始，一路旅行到歐洲及美洲。這場東方與西方美學的邂逅，再次展現 Gucci 與眾不同的當代視野。
為何是唐老鴨？亞歷山卓．米開里說到，他的首次旅行就是與唐老鴨一起。他說：「那是我旅行的方式，當時我才5歲，但卻無比真實。」
事實上，Gucci 2017春夏男裝系列正是一場旅行的反射，獨具風格的服裝元素透露其來自何種文化背景，而各項單品之間宛如不斷追尋著彼此間的相同與相異；單穿、或多層搭配，圖案無論真實或幻想，每套服裝都如同滿載符號的萬花筒一般。唐老鴨不是「亂入」，而是亞歷山卓．米開里以最充滿詩意的方式，再次創造時尚的全新意義。
圖片提供／Gucci
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