| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 消費

《藝術絕配》2

2017-05-05

記者方惠宗／台北報導

Gucci，唐老鴨奇幻之旅！

當這位誕生於1934年的迪士尼經典人物出現在Gucci設計，那麼表示Gucci創意總監亞歷山卓．米開里（Alessandro Michele）獨特而古怪作風，再次令這個來自義大利佛羅倫斯的經典精品顯出獨特與真誠。

亞歷山卓．米開里藉由豐富且天馬行空的想像力，將迪士尼最著名的角色之一、興趣是航海探險的唐老鴨貫穿設計，一起與Gucci 展開一場奇幻旅程。唐老鴨躍上各式設計，包括中國風的人物畫刺繡、日本和服與錦鯉刺繡、以及使用古希臘文寫成的塞拉比斯神（Serapis）。

Gucci 與唐老鴨的奇遇從亞洲開始，一路旅行到歐洲及美洲。這場東方與西方美學的邂逅，再次展現 Gucci 與眾不同的當代視野。

為何是唐老鴨？亞歷山卓．米開里說到，他的首次旅行就是與唐老鴨一起。他說：「那是我旅行的方式，當時我才5歲，但卻無比真實。」

事實上，Gucci 2017春夏男裝系列正是一場旅行的反射，獨具風格的服裝元素透露其來自何種文化背景，而各項單品之間宛如不斷追尋著彼此間的相同與相異；單穿、或多層搭配，圖案無論真實或幻想，每套服裝都如同滿載符號的萬花筒一般。唐老鴨不是「亂入」，而是亞歷山卓．米開里以最充滿詩意的方式，再次創造時尚的全新意義。

圖片提供／Gucci

廣告
  • 傑瑞德‧雷托（Jared Leto）穿著 Gucci 2017春夏唐老鴨刺繡外套。

    傑瑞德‧雷托（Jared Leto）穿著 Gucci 2017春夏唐老鴨刺繡外套。

  • Gucci唐老鴨刺繡球鞋，28,200元。

    Gucci唐老鴨刺繡球鞋，28,200元。

  • 唐老鴨刺繡也登上Gucci馬銜鍊鞋，24,500元。

    唐老鴨刺繡也登上Gucci馬銜鍊鞋，24,500元。

  • Gucci Neo Vintage唐老鴨刺繡後背包，119,700元。

    Gucci Neo Vintage唐老鴨刺繡後背包，119,700元。

  • Gucci Neo Vintage唐老鴨刺繡手提肩背包，89,500元。

    Gucci Neo Vintage唐老鴨刺繡手提肩背包，89,500元。

  • Gucci本季的唐老鴨系列是一場東方與西方美學的邂逅。

    Gucci本季的唐老鴨系列是一場東方與西方美學的邂逅。

  • 唐老鴨！這位來自迪士尼的著名角色本季一起與Gucci 展開奇幻旅程。

    唐老鴨！這位來自迪士尼的著名角色本季一起與Gucci 展開奇幻旅程。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：《藝術絕配》2


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.