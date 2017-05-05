2017-05-05

記者方惠宗／台北報導

這些品牌不只是能設計出世界上最富含當代藝術性與充滿奇思逸趣的漂亮作品而已，就連向世人展現的手法也別有風趣。

Louis Vuitton，重返非洲

非洲，世界古人類古文明的發源地之一，是Louis Vuitton（LV）2017春夏男裝系列的靈感來源。它也是一個隱喻，敘述一個回歸到根源、傳承與未來藍圖。這些主題被徹底的探索。非洲是持續性的存在，也是本系列的核心，結合了倫敦龐克的反叛風格以及品牌象徵的手工藝技巧。就其本質而言，藉由這些不同目的地和影響喚起了旅行的精神，而這正是LV的本質精髓。

非洲主題帶領起豐富且複雜的織品工藝，充滿異國風情的皮革，以及野生動物的圖樣。繼Louis Vuitton男裝藝術總監Kim Jones第一場LV秀就是以關於他在肯亞和波札那的童年生活為題，本季再度拜訪非洲，詮釋非洲草原及紳士旅人概念。Kim Jones也與英國藝術家兄弟檔「查普曼兄弟」（Chapman Brothers，Jack Chapman和Dinos Chapman）合作，手繪交織出4種動物風貌，而Vuitton Monogram圖紋正是牠們的大草原；這面大草原迎來兩個新的世代：墨色的「Monogram Savane Ink」與沙色的「Monogram Savane Dune」，靈感源自於1986所註冊商標印於棉質印花布上的藍圖。

查普曼兄弟為LV所帶來獨家動物圖案和雙色條紋令這個版本的包款具有獨特的藝術風味，予人煥然一新之感；LV的代表性Steamer手袋，品牌第一個軟式旅行袋，被重新演繹為一款後背包。一系列動物皮革與印花，以及Chapman圖紋絹印的行李箱也出現在本系列之中。

圖片提供／Louis Vuitton