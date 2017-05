2017-05-05

記者王瀅娟/綜合外電報導

回收時尚

Moschino秋冬秀場則宛如「回收場」,原本看似光鮮亮麗的紅色絨布布幕背景,開秀後模特兒卻是走在紙箱鋪設的伸展台上,頗有繁華之後的破落。

【斯科特:高級時裝是一種態度,無關價格。】

開場穿著「紙箱訂製服」的模特兒,身上滿是「易碎品」、「送件標籤」、「長寬高標示」等印記,隨之出場的有疑似包裝泡泡紙製作的洋裝、裝飾封箱膠帶黏起的晚禮服,以及大量看似從雜誌上撕下來的美圖拼接而成的外套、上衣、洋裝等,難道創意總監傑里米.斯科特(Jeremy Scott)是要提倡「環保時尚」?或許吧。斯柯特謝幕時身穿的T恤上的標語:「高級時裝是一種態度,無關價格。(Couture is an attitude, not a price point.)」,或許是對快時尚造成的資源浪費、以及時尚季度腳步越來越快等時尚熱門議題的回答:真正的時尚應該是可以一再被重複利用(穿搭),而不是用後即丟的廢棄品。