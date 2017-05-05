《2017秋冬時裝週》Givenchy

2017-05-05

記者王瀅娟／綜合外電報導

經典大回顧

Givenchy設計團隊在等待克萊兒．偉特．凱勒（Clare Waight Keller）上任的過渡期，非常聰明的選擇回顧前任創意總監里卡多．提西（Riccardo Tisci）的經典設計，從過去12年中挑出每季最受歡迎的單品，包括2013年秋冬的小鹿斑比圖騰、2015年春夏條紋搭配星星徽章的透視上衣等，改以提西喜愛的紅色呈現，造成非常具衝擊性的視覺效果。特別的是，每件衣服都會標示出自哪個季度，另有黑色與裸色可選，讓提西的愛好者有機會再度擁有喜愛的經典設計，從生意的角度來看，真的是非常聰明的選擇。

部分圖片提供／Givenchy、Roberto Cavalli