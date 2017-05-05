《2017秋冬時裝週》Roberto Cavalli

2017-05-05

記者王瀅娟／綜合外電報導

成衣高訂化

Givenchy與Roberto Cavalli秋冬系列剛好碰上等待新任創意總監上任的過渡期，因此都由設計團隊負責。

Roberto Cavalli以品牌經典的動物紋、蛇紋、花朵等為靈感，令人驚豔的是將成衣系列製作出高級訂製服的質感，同時考量到日常穿搭的需求，許多看似連身的長洋裝與褲裝，實際上都可拆開再做出不同的搭配。設計團隊的出色表現讓人禁不住想，目前尚未找到繼任人選的Roberto Cavalli，或許就由設計團隊繼續下去也不錯。

部分圖片提供／Roberto Cavalli