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《2017秋冬時裝週》Marni

2017-05-05

記者王瀅娟／綜合外電報導

繭型與曲線之間的摸索

走進Marni秀場，略為陰暗的建築工地場景，牆上掛著「正在施工（Working in Progress）」的霓虹燈牌。這是法蘭西斯柯．瑞索（Francesco Risso）接任Marni創意總監的第一季，此情此景或許也暗示了他還在摸索究竟要帶領Marni往哪個方向前進的心情。

瑞索以數套繭型外套開場，Marni招牌的印花也依然是重點，說明他尊重創始者Consuelo Castiglioni所樹立的幾個品牌DNA。瑞索也很勇於採用新穎的材質，如立體車縫後如泡泡包裝紙的絲綢、看起來如揉皺紙的棉布等。一些隱藏S型拉鍊的高領上衣與洋裝也頗有趣味，讓線條簡潔樸素的直線輪廓存有變化的可能性。不過後面幾套拼接異材質刻意強調S線條、以及刻意突顯女性性徵的胸罩剪裁的洋裝，則跟創始人不刻意強調女性身體曲線的設計有所區別。此外，皮草是Marni創立的起點，向來也是重要單品，但這季的皮草看起來卻很廉價。這或許是瑞索刻意為之，然而這麼做的動機與深層的想法是什麼？目前還沒有答案。看來無論是瑞索或是Marni的死忠顧客，都需要多一點時間去探索。

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  • 皮草是Marni的品牌起源，但2017秋冬系列的皮草看起來卻相當廉價。 （美聯社）

    皮草是Marni的品牌起源，但2017秋冬系列的皮草看起來卻相當廉價。 （美聯社）

  • 瑞索勇於嘗試新穎的材質，如看起來像包裝泡泡紙的立體絲綢。（美聯社）

    瑞索勇於嘗試新穎的材質，如看起來像包裝泡泡紙的立體絲綢。（美聯社）

  • Marni秋冬低調實穿的高領上衣隱藏S型拉鍊，可用以改變衣服造型。（法新社）

    Marni秋冬低調實穿的高領上衣隱藏S型拉鍊，可用以改變衣服造型。（法新社）

  • Marni秋冬洋裝上多有強調女性性徵的胸罩剪裁，但通常不太合身，令人好奇瑞索的用意。（法新社）

    Marni秋冬洋裝上多有強調女性性徵的胸罩剪裁，但通常不太合身，令人好奇瑞索的用意。（法新社）

  • Marni秋冬多了許多以拼接顯示S線條的設計。（法新社）

    Marni秋冬多了許多以拼接顯示S線條的設計。（法新社）

  • Marni招牌的印花依然是秋冬系列的重點元素。（美聯社）

    Marni招牌的印花依然是秋冬系列的重點元素。（美聯社）

  • 寬鬆的輪廓在新人上任的Marni秋冬系列依然保留。（美聯社）

    寬鬆的輪廓在新人上任的Marni秋冬系列依然保留。（美聯社）

  • Marni秋冬以繭型外套開場，向品牌DNA致敬。

    Marni秋冬以繭型外套開場，向品牌DNA致敬。

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標題：《2017秋冬時裝週》Marni


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