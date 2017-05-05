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《2017秋冬時裝週》Chloe

2017-05-05

記者王瀅娟／綜合外電報導

自由而自信

Chloe服裝所傳遞的自由信息，是它擁有眾多追隨者的原因。剛離職不久的創意總監克萊兒．偉特．凱勒（Clare Waight Keller）表示，創辦人Gaby Aghion「真的讓女生感覺即使女人味十足也可以有自信。她總是不斷質疑挑戰，促使我們思考何謂當代女人味。」麥卡尼、費羅與她都曾任職Chloe，這樣的巧合讓人見識她的影響力的確深遠。Chloe秋冬有線條簡潔、結構鮮明的外套搭配飄逸的長褲、泡泡袖紗上衣搭配低腰寬管老爺褲、Oversize的毛衣下襬隱約露出蕾絲……等，這種信手捻來的女人味，隨興自在的態度，正是當下女性追求的生活態度。凱勒即將上任Givenchy創意總監，將做出何種新貌，也令人期待。

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  • Chloe秋冬蕾絲在Oversize的毛衣下隱約透露性感。（美聯社）

    Chloe秋冬蕾絲在Oversize的毛衣下隱約透露性感。（美聯社）

  • 克萊兒．偉特．凱勒成功延續勾勒Chloe品牌初創的自由而自信的精神。（路透）

    克萊兒．偉特．凱勒成功延續勾勒Chloe品牌初創的自由而自信的精神。（路透）

  • Chloe女孩的性感總是帶著自在隨意的氣息。 （美聯社）

    Chloe女孩的性感總是帶著自在隨意的氣息。 （美聯社）

  • Chloe秋冬以泡泡袖薄紗上衣搭配Oversize的低腰老爺褲。（法新社）

    Chloe秋冬以泡泡袖薄紗上衣搭配Oversize的低腰老爺褲。（法新社）

  • Chloe女孩總是洋溢著輕鬆自在的氣息。（路透）

    Chloe女孩總是洋溢著輕鬆自在的氣息。（路透）

  • 克萊兒．偉特．凱勒以2017秋冬系列結束在Chloe精采的6年任期。（路透）

    克萊兒．偉特．凱勒以2017秋冬系列結束在Chloe精采的6年任期。（路透）

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標題：《2017秋冬時裝週》Chloe


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