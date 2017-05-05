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《2017秋冬時裝週》Celine

2017-05-05

記者王瀅娟／綜合外電報導

形形色色的女人

Celine在菲比．費羅（Phoebe Philo）的操刀下成為不容錯過的時尚紅牌，而在證明自己的能力之後，費羅似乎更能放開心胸去做設計，這種非刻意強勢的心境也反映在她的設計上。從一開始大量Oversize設計的陽剛味、近幾季融入較多曲線與飄逸氣息，到秋冬以女人一整天的穿著需求為設計靈感，形形色色的女人都是費羅設計衣服的對象。襯衫、長褲、洋裝、西裝外套、風衣、晚宴裝，都是基本的單品，然而透過意想不到的剪裁、比例、色彩或印花變化，個個都能呈現出個人獨有的風采。

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  • Celine近年的色彩與印花都豐富不少，圖為2017秋冬。 （法新社）

    Celine近年的色彩與印花都豐富不少，圖為2017秋冬。 （法新社）

  • Celine秋冬多了不少晚禮服。（法新社）

    Celine秋冬多了不少晚禮服。（法新社）

  • 為女生設計適合生活型態的服裝，向來是費羅操刀的Celine設計宗旨，圖為2017秋冬。（美聯社）

    為女生設計適合生活型態的服裝，向來是費羅操刀的Celine設計宗旨，圖為2017秋冬。（美聯社）

  • Celine秋冬加上大片的流蘇裝飾，增添不少女性柔軟意味。（歐新社）

    Celine秋冬加上大片的流蘇裝飾，增添不少女性柔軟意味。（歐新社）

  • Oversize的設計在費羅操刀的Celine中從不缺席，圖為2017秋冬。（法新社）

    Oversize的設計在費羅操刀的Celine中從不缺席，圖為2017秋冬。（法新社）

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標題：《2017秋冬時裝週》Celine


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