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《時尚爭女權》3

2017-05-05

記者王瀅娟／台北報導

【抗議！性別歧視？！】

Saint Laurent春夏廣告因拍攝模特兒穿著滑輪高跟鞋與網襪張開雙腿坐著、彎腰趴伏翹起臀部等姿勢而遭到投訴：有「貶低女性」、「煽動強暴」、「鼓勵厭食」之嫌，遭法國廣告監管機構（The Autorite de Regulation Professionnelle de la Publicite，簡稱ARPP）要求Saint Laurent撤下法國境內戶外廣告。

在激進的女性主義年代，裸露被視為對女權的挑戰，然而在大多數女性都有自覺意識的當代，行為者的主觀意識成為決定性的要素，也是這兩個事件的主要區別。Saint Laurent廣告事件中，模特兒們被要求做出帶有性暗示的動作，因而令人不舒服；而華森選擇以這樣的姿態示人，是對自己的自信。今時不同往日，女權主義不只是單純的「爭取跟男性一樣的待遇」，更需思考的是自己在這個世界的角色。

時裝上的女性主義也是如此，在努力爭取權利的年代，大墊肩、西裝等設計，彷彿要把女人變成男人，或是「武裝」性感，如瑪丹娜穿的尖錐胸罩馬甲，宛如全身是刺的硬蕊女子。然而，現代女性主義的表現方式，則是從女性的角度思考，所設計出的服裝如何能符合女生日常生活所需。

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  • Anthony Vaccarello操刀的Saint Laurent少了搖滾味，更著重突顯性感。（歐新社）

    Anthony Vaccarello操刀的Saint Laurent少了搖滾味，更著重突顯性感。（歐新社）

  • Saint Laurent近年動作頻頻，話題不斷，也炒熱了品牌。 （美聯社）

    Saint Laurent近年動作頻頻，話題不斷，也炒熱了品牌。 （美聯社）

  • Saint Laurent春夏戶外廣告遭抗議民眾貼上性別歧視標籤。（路透）

    Saint Laurent春夏戶外廣告遭抗議民眾貼上性別歧視標籤。（路透）

  • Saint Laurent春夏廣告中，模特兒穿著網襪與滑輪高跟鞋彎腰翹臀的動作遭投訴有貶低女性嫌疑。（路透）

    Saint Laurent春夏廣告中，模特兒穿著網襪與滑輪高跟鞋彎腰翹臀的動作遭投訴有貶低女性嫌疑。（路透）

  • 民眾聚集於Saint Laurent專賣店外，抗議Saint Laurent春夏形象廣告貶低女性。（法新社）

    民眾聚集於Saint Laurent專賣店外，抗議Saint Laurent春夏形象廣告貶低女性。（法新社）

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