2017-05-05

記者王瀅娟/台北報導

【我們都該是女性主義者】

Dior春夏大大方方地在T恤印上「我們都該是女性主義者(We Should All Be Feminists)」,創意總監瑪莉亞.葛拉齊.邱里(Maria Grazia Chiuri)藉此宣示這是一個獻給女性的系列,靈感則源自奈吉利亞旅美作家Chimamanda Ngozi Adichie於2012年TED演說的同名題目。這位作家隨後於2014年將演講內容擴展成專書出版,藉由文字致力消弭偏見,尤其是對抗女性在社會上固有的刻板印象。對她而言,身為女性主義者意味著推廣性別平等的理念,致力於改變根深蒂固的心態,以及向貢獻良多的女性人物致上崇高敬意。

邱里表示:「我想讓我主導的時裝可以更融入當代女性所處的世界脈絡。時尚相對反應出女性與對應她們生活上不斷更動的需求。解放並突破長久以來對於性別、年紀、理性與感性間的刻版印象侷限。」發表新作的同時,也同時發表「The Women Behind My Dress」短片,用以彰顯這一系列服裝背後的女性時裝工作者。在上市之際,再發起#TheWomenBehindTheLens計畫,邀請9位女性攝影師以自身的視角解讀這一季創作,包括由法國攝影師Brigitte Lacombe執掌拍攝的春夏形象廣告,邀請雙胞胎超模Ruth及May Bell展現鮮明且果敢的個性,詮釋新一代Dior女性魅力。一切的一切,都從女性的視角出發,突顯Dior第一次由女人當家作主設計。

部份圖片提供/Dior