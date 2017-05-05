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《時尚爭女權》2

2017-05-05

記者王瀅娟／台北報導

【我們都該是女性主義者】

Dior春夏大大方方地在T恤印上「我們都該是女性主義者（We Should All Be Feminists）」，創意總監瑪莉亞．葛拉齊．邱里（Maria Grazia Chiuri）藉此宣示這是一個獻給女性的系列，靈感則源自奈吉利亞旅美作家Chimamanda Ngozi Adichie於2012年TED演說的同名題目。這位作家隨後於2014年將演講內容擴展成專書出版，藉由文字致力消弭偏見，尤其是對抗女性在社會上固有的刻板印象。對她而言，身為女性主義者意味著推廣性別平等的理念，致力於改變根深蒂固的心態，以及向貢獻良多的女性人物致上崇高敬意。

邱里表示：「我想讓我主導的時裝可以更融入當代女性所處的世界脈絡。時尚相對反應出女性與對應她們生活上不斷更動的需求。解放並突破長久以來對於性別、年紀、理性與感性間的刻版印象侷限。」發表新作的同時，也同時發表「The Women Behind My Dress」短片，用以彰顯這一系列服裝背後的女性時裝工作者。在上市之際，再發起#TheWomenBehindTheLens計畫，邀請9位女性攝影師以自身的視角解讀這一季創作，包括由法國攝影師Brigitte Lacombe執掌拍攝的春夏形象廣告，邀請雙胞胎超模Ruth及May Bell展現鮮明且果敢的個性，詮釋新一代Dior女性魅力。一切的一切，都從女性的視角出發，突顯Dior第一次由女人當家作主設計。

部份圖片提供／Dior

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  • 模特兒們穿上「我們都該是女性主義者」各展姿態。

    模特兒們穿上「我們都該是女性主義者」各展姿態。

  • 模特兒們穿上「我們都該是女性主義者」各展姿態。

    模特兒們穿上「我們都該是女性主義者」各展姿態。

  • 模特兒們穿上「我們都該是女性主義者」各展姿態。

    模特兒們穿上「我們都該是女性主義者」各展姿態。

  • Dior代言人之一珍妮佛勞倫斯也穿上「我們都該是女性主義者」T恤表態。

    Dior代言人之一珍妮佛勞倫斯也穿上「我們都該是女性主義者」T恤表態。

  • Dior春夏廣告由法國攝影師Brigitte Lacombe執掌拍攝，透過強調雙胞胎超模Ruth及May Bell的相異特徵，詮釋Dior女性的獨特性。

    Dior春夏廣告由法國攝影師Brigitte Lacombe執掌拍攝，透過強調雙胞胎超模Ruth及May Bell的相異特徵，詮釋Dior女性的獨特性。

  • 「我們都該是女性主義者」T恤是Dior春夏重點單品。

    「我們都該是女性主義者」T恤是Dior春夏重點單品。

  • Dior春夏於T恤上印上「我們都該是女性主義者」，點出此系列獻給女性。

    Dior春夏於T恤上印上「我們都該是女性主義者」，點出此系列獻給女性。

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