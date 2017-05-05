| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 消費

《時尚爭女權》1

2017-05-05

記者王瀅娟／台北報導

女性主義在今年的時尚圈揚起鮮明的旗幟。

【艾瑪．華森：我的胸部跟女權主義有什麼關係？】

女星艾瑪．華森（Emma Watson），因為一張披著Burberry斗篷、半裸胸部，登載於浮華世界雜誌（Vanity Fair）的照片，而受到女權人士砲轟，批評她自稱女權主義者，卻拍這種「討好男性」的照片。她的回應是：「女性主義是給予女性選擇權，女性主義不是用來攻擊其他女性。這是關於自由、解放以及平等。我真的不懂我的胸部跟這有什麼關係？這令人非常困惑。」

廣告
  • 就是這張照片，讓艾瑪華森受到女權人士砲轟。 （圖片來源：http://www.vanityfair.com/hollywood/2017/02/emma-watson-cover-strory）

    就是這張照片，讓艾瑪華森受到女權人士砲轟。 （圖片來源：http://www.vanityfair.com/hollywood/2017/02/emma-watson-cover-strory）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：《時尚爭女權》1


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.