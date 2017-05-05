2017-05-05

記者王瀅娟／台北報導

女性主義在今年的時尚圈揚起鮮明的旗幟。

【艾瑪．華森：我的胸部跟女權主義有什麼關係？】

女星艾瑪．華森（Emma Watson），因為一張披著Burberry斗篷、半裸胸部，登載於浮華世界雜誌（Vanity Fair）的照片，而受到女權人士砲轟，批評她自稱女權主義者，卻拍這種「討好男性」的照片。她的回應是：「女性主義是給予女性選擇權，女性主義不是用來攻擊其他女性。這是關於自由、解放以及平等。我真的不懂我的胸部跟這有什麼關係？這令人非常困惑。」