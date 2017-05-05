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Gucci策展米開理 吉婭科波拉捧場訪台

2017-05-05

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利精品Gucci將於5月13日在台舉辦「策展米開理」展覽，為詹姆斯法蘭科的改編小說電影「帕羅奧圖年少」（Palo Alto）執導、一鳴驚人的美國新生代導演與劇作家吉婭科波拉預告也將為展訪台。

有「文青導演」之稱、生於1987年的吉婭科波拉是經典電影「教父」（三部曲導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）的孫女，她在2013年執導的處女作「帕羅奧圖年少」被美國媒體評為當年最驚豔的作品。2016年，她受邀為Gucci執導微電影「奧菲斯與尤麗狄絲的傳說」，因合作與Gucci創意總監Alessandro Michele結下不解之緣。

Alessandro Michele執掌設計主舵的Gucci以富含藝術、哲思與突破當前精品格局的表現廣受好評，日前舉行的2017年紐約大都會博物館時裝館慈善晚宴，可見達珂塔強生、瑞士網球名將羅傑費德勒穿著Gucci服裝亮眼出席。

這場名為「策展米開理」的特展源自Alessandro Michele為知名雜誌「A Magazine」第16期所打造的限定版本「A Magazine Curated By Alessandro Michele」，可說是一場掀開設計師內心故事的藝術呈現。吉婭科波拉身為好友兼合作夥伴，她的出席將為展覽錦上添花。

「策展米開理」將於5月13至24日在華山1914文化創意產業園區舉辦。圖片提供：Gucci

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  • 羅傑費德勒穿著背後擁有大面水鑽刺繡眼鏡蛇裝飾的Gucci DIY黑色訂製晚宴西裝。（Gucci提供）

    羅傑費德勒穿著背後擁有大面水鑽刺繡眼鏡蛇裝飾的Gucci DIY黑色訂製晚宴西裝。（Gucci提供）

  • Alessandro Michele執掌設計主舵的Gucci以富含藝術、哲思與突破當前精品格局的表現廣受好評。圖為Gucci 2017秋冬秀一景。 （美聯社）

    Alessandro Michele執掌設計主舵的Gucci以富含藝術、哲思與突破當前精品格局的表現廣受好評。圖為Gucci 2017秋冬秀一景。 （美聯社）

  • Alessandro Michele（右）與穿著Gucci黑色訂製絲質禮服的達珂塔強生（左），一同現身2017年紐約大都會博物館時裝館慈善晚宴。

    Alessandro Michele（右）與穿著Gucci黑色訂製絲質禮服的達珂塔強生（左），一同現身2017年紐約大都會博物館時裝館慈善晚宴。

  • 新一代文青導演吉婭科波拉預告將來台北，參與Gucci「策展米開理」展覽活動。

    新一代文青導演吉婭科波拉預告將來台北，參與Gucci「策展米開理」展覽活動。

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