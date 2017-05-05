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陶醉母親節 香醇生活時尚

2017-05-05

〔記者林欣若／台北報導〕端午、中秋、新年一向是酒類市場的三大檔期，橡木桶近年來除了傳統三大檔期，另外開闢情人節、母親節、父親節檔期，創造另一塊商機，今年母親節與端午節相近，橡木桶持續推出多款禮盒，總經理袁德珮認為，強調Lifestyle的女性品飲市場不容小覷，寄望今年母親節可帶來10%的業績成長。

由橡木桶獨家代理的法國Mouton Cadet摩當卡地，連續第26年成為坎城影展官方指定葡萄酒，供參展的貴賓和巨星品飲，今年適逢坎城影展70周年，摩當卡地也推出坎城限定版包裝，瓶身除了70字樣，羊角以影片膠捲構成，也別具意義，另外摩當卡地也首度推出1.5公升大容量，讓國際收藏家和電影愛好者雀躍。

每年母親節、情人節期間，粉紅酒、甜酒、香檳、梅酒等深受女性愛好的酒類品項都能帶動業績成長，除了摩當卡地坎城限定版，吳奇隆劉詩詩婚禮使用的羅斯柴爾香檳、美國帕瑪石榴香甜酒、鶯宿梅果實梅酒等也是每年母親節檔期銷售的Top5；端午禮盒部分，則以經典大品牌搭配小樣酒、或搭配澳洲進口Plumm無鉛水晶酒杯，包括勞德老爺25年蘇格蘭威士忌、法國蘭頌黑牌香檳、德國藍仙姑葡萄酒、青乃無日本純米大吟釀，都是頗受歡迎的禮盒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 青乃無日本純米大吟釀禮盒，特價1699元。（記者林欣若攝）

    青乃無日本純米大吟釀禮盒，特價1699元。（記者林欣若攝）

  • Mouton Cadet摩當卡地坎城限定版，0.75L／950元、1.5L／1,900元。（記者林欣若攝）

    Mouton Cadet摩當卡地坎城限定版，0.75L／950元、1.5L／1,900元。（記者林欣若攝）

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