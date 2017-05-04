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夜店跑趴 NuBra變小可愛

2017-05-04

記者吳佩樺／台北報導

絕世好波NuBra今年突破傳統設計，結合整片輕薄透氣的緹花蕾絲推出首款「伊莉莎白」Nubra小可愛，套上罩衫就能去夜店跑趴，保證辣翻全場。

絕世好波NuBra總經理林慧晶表示：「伊莉莎白系列僅有50公克，穿起來無負擔，且穩定性高，不用擔心會輕易移位。顏色上有黑、白二色，十分百搭，因為外型就是小可愛，外露也不會尷尬。清洗上跟一般Nubra相同，可下水，洗好後掛起曬乾即可。」

此外，NuBra挑選上，業者建議，不管什麼系列，視胸型不同，罩杯要比一般內衣小1～2罩杯，集中效果較佳，因此目前整體賣得最好的是A罩杯。

圖片提供／奧黛莉、華歌爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、蕾黛絲、思薇爾、仙黛爾、黛安芬、絕世好波

註：價格或有更動，以各通路為準。

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  • 絕世好波NuBra伊莉莎白系列，讓NuBra變小可愛。售價2,580元。

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