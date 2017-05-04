春夏(解放Bra)大戰 (輕)(透)(涼)升級+

2017-05-04

記者吳佩樺／台北報導

炎炎夏日，穿內衣對女人來說成為一件苦差事，今年春夏內衣緊抓「輕、透、涼」升級，解放雙胸束縛。

涼感內衣 降溫訴求

奧黛莉公關林靖羚指出：「涼感、輕盈、透氣是春夏內衣的三大關鍵詞，涼感內衣發展已久，像奧黛莉十年前就已經將涼感材質運用在內衣上，隨著技術不斷進步和推廣，消費者對於涼感內衣的接受度大增，加上夏季一年比一年熱，也讓銷售每年皆呈現5至8%的成長。今年舒波系列進化至三層涼感結構罩杯，中層加入日本冰Q棉材質，乾爽度更甚以往。」

各家品牌幾乎將涼感布料運用在內衣的親膚內層，主要功效訴求降溫，例如WinCool便是知名的涼感材質；莎薇新代好素配、瑪登瑪朵啾涼Bra系列等都是採用WinCool。提出「內衣是穿的保養品」的曼黛瑪璉，除了原本主打潤澤肌膚的水潤白材質，新一季水嫩奇肌系列更將涼感木醣醇織入纖維。

吸濕排汗 輕盈透氣

不過因為身體會不斷活動，降溫感只是一時的，並不可能一直維持，業者們另會搭配吸濕排汗材質，達到吸熱慢、散熱快作用，才不會有難受的黏膩感。

華歌爾公關課長謝淑玲表示：「春夏天氣悶熱，內衣如何讓女人穿得舒適自在是最重要的。除了延續主打涼感系列，最新的輕透記型Bra系列，研發三層空氣夾心結構，可以想像成是一個3D立體空間，透過直立式空隙構造，能使空氣穿梭其中，讓熱氣快速排出去。」

黛安芬熱賣的魔術大師系列亦改版升級，採用3D空氣棉，特色是輕盈又透氣。仙黛爾Molitor系列由Microfiber超細纖維製成，不只重量只有一般內衣的一半，洗滌後一小時就能快速乾燥。

集中高挺 不再壓迫

此外，對於仍想追求集中高挺的女性來說，內衣業者在春夏款式會更重視「無壓力」，舉例來說蕾黛絲減壓靠過來系列在細節上有微調整，利用活動式交叉雙層脊心，多了彈性、少了壓迫，加上涼感月牙片，強調有效提托雙胸，卻不悶熱。思薇爾撩波系列則加入舒壓片設計。

值得一提的是，上一季冬天不熱，相對拉長涼感內衣的戰線，比起秋冬的華麗風格，內衣大廠更費心在整體布料的研發和選擇上，春夏內衣名副其實是一場「材質」大戰！