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海瑞溫斯頓 浪漫勿忘我

2017-05-04

〔記者王瀅娟／台北報導〕春暖花當開，Harry Winston海瑞溫斯頓於5月推出全新勿忘我（Forget-Me-Not）系列，以花語浪漫的勿忘我為題，為海瑞溫斯頓花園再添新成員。

勿忘我系列源自海瑞溫斯頓已故傳奇設計師莫里斯‧高利（Maurice Galli）遺留的手稿，由海瑞溫斯頓團隊將其設計重現，以5顆梨型鑽石演繹勿忘我清新淡雅的花瓣，圓形明亮式鑽石為小巧的花蕊。全系列包括墜鍊、戒指、耳環與吊墜，高級珠寶版本加入馬眼型鑽石與圓形明亮式鑽石鑲嵌而成的小十字，與鉑金鑲鑽的勿忘我花朵交織出華麗豐富的閃耀鑽光，令佩戴者想被人忘記也難。

圖片提供：Harry Winston

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  • 海瑞溫斯頓勿忘我鑽石墜飾，鉑金鑲嵌總重0.615克拉鑽石。

    海瑞溫斯頓勿忘我鑽石墜飾，鉑金鑲嵌總重0.615克拉鑽石。

  • 海瑞溫斯頓勿忘我鑽滴耳環。

    海瑞溫斯頓勿忘我鑽滴耳環。

  • 海瑞溫斯頓勿忘我鑽石手鍊。

    海瑞溫斯頓勿忘我鑽石手鍊。

  • 海瑞溫斯頓勿忘我鑽石項鍊。

    海瑞溫斯頓勿忘我鑽石項鍊。

  • 海瑞溫斯頓勿忘我系列以勿忘我為靈感。墜鍊共鑲嵌1.124克拉鑽石，戒指共鑲嵌1.61克拉鑽石。

    海瑞溫斯頓勿忘我系列以勿忘我為靈感。墜鍊共鑲嵌1.124克拉鑽石，戒指共鑲嵌1.61克拉鑽石。

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標題：海瑞溫斯頓 浪漫勿忘我


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