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檀島咖啡今試營運 蛋撻必嘗
2017-05-04
〔記者凃盈如／台北報導〕全台首家「檀島香港茶餐廳」今（4）日於新光三越台北信義店A11 B1試營運，並於明（5）日開幕！檀島香港茶餐廳餐點原汁原味移植香港檀島咖啡，販售的品項包含燒臘、煲仔飯、咖哩、熱炒、港點、湯品、飲品、甜品等，平均價格帶約350至400元，空間走簡約的現代風格，引進檀島香港茶餐廳的大成集團協理冷基祿表示，預計今年再展2至3家店，並不排除往中、南部拓點。
店內必點招牌，便是強調擁有「192層」的酥皮蛋撻，外觀樸實，採純手工製作，從醒麵、開皮、入塔模、冷凍成型乃至烘焙，需花3天時間方能完成，內餡奶味與蛋香十足，口感滑嫩，搭配甜度適中的酥皮，清雅不膩；菠蘿油亦為店內超人氣餐點，飽滿有彈性的口感，以甜菠蘿皮配鹹牛油，讓人一口接一口，如今，民眾不必出國，就可在台灣品嘗道地的港式美味。飲品方面，奶茶與咖啡，也是人手一杯，不管奶茶或咖啡，都講究來回對沖，與空氣接觸，產生綿密口感，咖啡更採取荷蘭進口的「黑白奶」奶水，略帶鹹味，中和小點的甜味最為合拍。
檀島咖啡於香港開設3間店，1940第一間以「檀島冰室」為名，賣麵包、蛋撻、咖啡、紅豆冰、蓮子冰等，後來隨著顧客需求，增加品項。檀島咖啡不僅是許多經典港片取景的場合，如張學友與湯唯主演的《月滿軒尼詩》片中場景，更是許多國外遊客及在地香港人必去的餐廳之一。
為了慶祝新店開幕與立足市場77週年，台灣檀島香港茶餐廳將於5月5日至7日與5月12日至14日推出免費送蛋撻促銷活動，凡是民國77年次、1977年出生、生日為7月7日或身分證號碼尾數是77者，皆可免費獲贈蛋撻一個。
圖片提供：新光三越
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