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繽紛戶外機能鞋 征服吳慷仁

2017-05-04

〔記者林欣若／台北報導〕戶外機能鞋KEEN在2014年推出打破傳統製鞋框架的UNEEK，被許多潮流人士推崇，成為兼具機能與時尚的明星鞋款，昨日新品發表會特地邀請「金鐘戲王」吳慷仁和藝人小薰出席，一向不重打扮、只穿夾腳拖的吳慷仁，一穿上UNEEK直呼：「好穿！」

吳慷仁說他不愛買鞋，一雙鞋子可以穿很久，以前覺得夾腳拖最方便，連冬天都穿夾腳拖，女友對此也頗有微詞，他身邊很多喜歡潛水的朋友，每人腳上都有一雙UNEEK，他才開始認識這雙好穿又時尚的鞋款，還驕傲表示，現在有廠商贊助，以後想穿什麼顏色都有，可以好好跟朋友炫耀。小薰私下的穿搭喜歡把鞋子當亮點，因此她偏好造型特別的鞋款，UNEEK色彩繽紛、造型極簡，很適合為夏日穿搭畫龍點睛。

UNEEK這一季推出全新UNEEK O2，一樣使用雙繩一墊的概念製作而成，並融入運動鞋的設計原理，在足後跟加上舒適軟墊包覆，並由2條繩子編織出絕佳包覆性，搭配柔軟吸震又輕量的EVA發泡材質中底，提升舒適度，鞋內使用快乾Lycra®材質，適合水陸戶外運動。

圖片提供：KEEN

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  • KEEN UNEEK O2 ，3,300元。

    KEEN UNEEK O2 ，3,300元。

  • 配合夏季到來，UNEEK推出純白與繽紛色系，讓穿搭更有亮點。 （記者林欣若攝）

    配合夏季到來，UNEEK推出純白與繽紛色系，讓穿搭更有亮點。 （記者林欣若攝）

  • 吳慷仁（左）和小薰（右）私下的打扮都簡單隨興，所以很喜歡UNEEK的舒適性和時尚感。（記者陳奕全攝）

    吳慷仁（左）和小薰（右）私下的打扮都簡單隨興，所以很喜歡UNEEK的舒適性和時尚感。（記者陳奕全攝）

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