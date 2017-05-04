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繽紛戶外機能鞋 征服吳慷仁
2017-05-04
〔記者林欣若／台北報導〕戶外機能鞋KEEN在2014年推出打破傳統製鞋框架的UNEEK，被許多潮流人士推崇，成為兼具機能與時尚的明星鞋款，昨日新品發表會特地邀請「金鐘戲王」吳慷仁和藝人小薰出席，一向不重打扮、只穿夾腳拖的吳慷仁，一穿上UNEEK直呼：「好穿！」
吳慷仁說他不愛買鞋，一雙鞋子可以穿很久，以前覺得夾腳拖最方便，連冬天都穿夾腳拖，女友對此也頗有微詞，他身邊很多喜歡潛水的朋友，每人腳上都有一雙UNEEK，他才開始認識這雙好穿又時尚的鞋款，還驕傲表示，現在有廠商贊助，以後想穿什麼顏色都有，可以好好跟朋友炫耀。小薰私下的穿搭喜歡把鞋子當亮點，因此她偏好造型特別的鞋款，UNEEK色彩繽紛、造型極簡，很適合為夏日穿搭畫龍點睛。
UNEEK這一季推出全新UNEEK O2，一樣使用雙繩一墊的概念製作而成，並融入運動鞋的設計原理，在足後跟加上舒適軟墊包覆，並由2條繩子編織出絕佳包覆性，搭配柔軟吸震又輕量的EVA發泡材質中底，提升舒適度，鞋內使用快乾Lycra®材質，適合水陸戶外運動。
圖片提供：KEEN
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