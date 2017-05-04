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偏心逆跳日期 獨一浪漫蝶舞
2017-05-04
〔記者方惠宗／台北報導〕當浪漫情懷遇上製錶創意，女裝錶款愈來愈迷人。瑞士頂級鐘錶製造商Blancpain昨（3）日於專賣店上發表一款偏心逆跳日期蝴蝶限量錶，功能上兼具月相盈虧及逆跳日期顯示功能，錶盤還有一隻液態陶瓷材質的精雕蝴蝶在錶盤上翩然起舞，布局細膩精美，整體散發靈動之美，引人目不轉睛。
Blancpain這款專賣店限定的偏心逆跳日期蝴蝶限量腕錶以紅金材質製造錶殼，錶圈鑲嵌40顆美鑽，錶冠亦鑲嵌一枚華美鑽石。錶盤採用4片不同的珍珠母貝完美打造，亮白炫目或螢光璀璨，片片相扣，交相輝映，烘托精緻細膩的典雅風格。月相顯示盤的藍色天幕上，明亮月相臉譜與寶石繁星遙相呼應。藍色蛇形日期逆跳指針尖端點綴炫亮的星星徽章，在裝飾華鑽的天空背景錶盤映襯下熠熠生輝。不遠處，一隻雅致蝴蝶化為秒針，舞出翩然詩意。此外，透過藍寶石水晶底蓋，清晰可見擺錘打造成五瓣花狀，彰顯腕錶精緻優雅的女性氣質。搭配白色錶帶，為飄逸輕盈的溫婉風格錦上添花。
另一方面，積家（Jaeger-LeCoultre）今年為女裝腕錶領域添入全新功能，為誕生於2012年的Rendez-Vous約會腕錶系列開創出可為佩戴者提示約會時間的全新設計。這款腕錶名為Rendez-Vous Sonatina Large約會系列妙音響時腕錶大型款，錶盤設有一枚神秘的星形指針，當走到佩戴者選定的約會時間，此錶便在音錘的驅動下發出聲響。這項前所未有的響鬧功能可透過錶冠調校，在約會時間到來之時發出悠揚的提示鈴聲，正如其名「Sonatina」（意為小奏鳴曲）般帶來驚喜。
圖片提供：Blancpain、Jaeger-LeCoultre
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