快訊PR 樂活新主張 從吃對做起
My Lady Dior Star 送幸運符碼
2017-05-03
〔記者王瀅娟／台北報導〕Dior早秋My Lady Dior包款進化成My Lady Dior Star，推出7款顏色與26款全新徽章，反映早秋系列波西米亞式忠於自我的個性化主張。
My Lady Dior Star共有經典黑色、鮮紅色、鐵灰色、玫瑰粉色、深紫紅色、雲藍色與青綠色可選，搭配幸運徽章肩揹帶，可從26款幸運徽章中任選3款搭配。全新徽章包括12款星座與14款幸運符碼徽章，設計靈感源自創始人迪奧先生的好友─法國鬼才藝術家尚‧考克多（Jean Cocteau）的畫作，包括美人魚、太陽、愛神等，還有象徵幻想與改變力量的神獸「奇美拉」、象徵命運掌握自己手中的「手相算命」等圖案，富有奇趣的繪本風格。
26款幸運徽章隨包販賣不單賣，覺得只可選3只太難選，可以加價購買其他徽章。而新、舊款徽章無法通用，意味著想戴新款幸運徽章出門，就要再多買一個包。不過，新款徽章釘釦為鈕釦式，較舊款螺旋式好替換，打造個人風格更輕鬆。首批將限量於台北101與微風廣場專賣店販售。
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