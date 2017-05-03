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精品級戶外用品 登台展大店

2017-05-03

〔記者林欣若／台北報導〕來自加拿大的戶外品牌Arc’teryx（始祖鳥）一直是戶外玩家心目中的夢幻逸品，過去玩家們只能透過網路訂購或代買，目前星裕國際正式將Arc’teryx引進台灣，並在台北打造3層樓、近75坪的旗艦門市，提供全系列裝備。

加拿大海岸山脈三面環山的嚴峻環境，是北美戶外活動勝地，Arc’teryx的總部就位在此處，十分有利於就近測試研發，可以立即調整設計，讓產品更接近玩家需求。Arc’teryx總部更打造一個獨立製模中心，透過這些模具創造出Arc’teryx獨一無二的產品，設計師們追求每個小細節的完美呈現，反覆測試產品的耐用極限，即便在嚴峻的環境中仍能發揮強大的性能表現。

目前Arc’teryx的產品線包括有ESSENTIALS基本必備系列、ASCENT攀登系列、TRAVERSE登山健行系列、ENDORPHIN輕速系列、以及24都會生活系列，此外，Arc’teryx於2010年開創了Arc’teryx Veilance，結合戶外服飾機能與頂級都會時尚，運用俐落的立體剪裁、最新的科技面料，從基本必備系列、專業戶外以及都市生活系列一應俱全，讓戶外玩家增添裝備選擇的便利性，盡情挑戰各種戶外極限。

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  • Arc’teryx旗艦店將販售全系列商品，從基本必備系列、專業戶外以及都市生活系列一應俱全。

    Arc’teryx旗艦店將販售全系列商品，從基本必備系列、專業戶外以及都市生活系列一應俱全。

  • Arc’teryx Alpha SV 防水外套30,800元。

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