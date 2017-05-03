首間館外店 國賓川菜廳進駐天母─Que原木燒烤討好媽咪 精選分享套餐
〔記者凃盈如／台北報導〕深受政商名流喜愛的國賓大飯店川菜廳，進軍天母商圈，於仰德大樓B1開設可容納150人的用餐空間，並且呼應天母商圈獨有的悠閒感，首創了「戶外用餐區」，讓人可一邊享受川味，一邊感受春季的陽光綠意、微風徐徐。「天母川菜廳」是國賓飯店在台北、高雄本館之外，第一間於館外開設的川菜廳，提供超過170項菜色，是天母地區唯一五星級川味，強調口味與台北館內雷同，整體空間走現代、輕美式風格，有許多3至4人為主的座位，適合小家庭、年輕人聚餐。
台北國賓大飯店行政總主廚林建龍提到，在天母川菜廳可品嘗到以燈籠椒、郫縣豆瓣醬、藤椒油入菜的菜色，展現川味獨有香氣，他特別推薦第一次來訪的客人，可點冷盤如夫妻肺片、蒜泥白肉，再搭配川菜招牌，如下飯的麻婆豆腐、回鍋肉以及干燒蝦仁。此外，內行人必點的是這道工序繁複，且必須事先預定的「豆花雞」。作法是需先將生雞肉加水，以獨家比例打到極細碎，再蒸，使其凝固，讓雞肉看起來就像豆花一般細緻綿密，搭配用老母雞熬製6至8小時的高湯，滿足饕客味蕾。
至於台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳，以專業的職人極燒烤技術聞名，讓消費者可在舒適的空間優雅品嘗燒烤餐點，迎接母親節來臨，在5月13、14日的午、晚餐時段，推出3至4人份的母親節套餐，由主廚陳逸翔嚴選頂級食材，打造全新原木燒烤菜色，前菜含香煎干貝、香煎蟹餅、碳烤海鮮沙拉、手作新鮮布拉達乳酪，主菜2份則有美國頂級紐約客牛排14oz、戰斧豬排2選1，以及原木燒烤桂丁土雞、大西洋鮭魚2 選1，搭配餐台無限量供應的湯、生菜沙拉吧、精選甜點、軟性飲料。於5月8日之前預訂「寵愛媽咪分享套餐」，即贈送精緻養生5吋手工特製「芝麻脆片豆腐起士」蛋糕。
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