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福斯Golf Variant進化版旅行車 國內即將登場
2017-05-01
記者方維鐸／台北報導
福斯去年第4季將Golf車系進行產品升級，當然也涵蓋了Golf Variant旅行車款，其進化的重點除了外觀的小幅修改外，主要集中在車內的儀表控台的資訊介面上，新升級12.3吋的全彩Active Info Display全邏輯數位化儀表，中控台的Discovery Pro多媒體資訊系統則升級9.2吋大螢幕，並在觸控及聲控之外新導入了手勢控制功能，讓Golf車系的科技賣點完勝所有同級競爭對手。
台灣福斯預計下個月就會在國內發表全面升級的Golf全車系，屆時Golf Variant旅行車仍維持280 TSI單一動力，除了會有標配Active Info Display全邏輯數位化儀表的Highline車型外，還將新增採用9.2吋螢幕Discovery Pro多媒體資訊系統的R-Line車型，讓預算百萬出頭的消費者也能享有跟雙B豪華車同級的先進科技功能。
部分圖片提供／VW
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