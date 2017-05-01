Škoda Octavia Combi葡萄牙Porto試駕 － 捷克品牌最暢銷旅行車期中進化

2017-05-01

記者方維鐸／葡萄牙報導、攝影

Škoda Octavia車系在去年第4季發表了2017年式進化款新車，隨即於今年初在葡萄牙北部的第2大城Porto一帶舉辦了全球媒體試駕活動，讓各國媒體在當地溫暖宜人的氣候下體驗產品的進化。

新車第一眼讓人印象最鮮明的改變，莫過於頭燈組的設計，相對於原本單一完整的頭燈造型，可說將其切開分成兩塊，同時水箱護罩、前保險桿下氣壩和前霧燈的式樣也做了相應的修改，呈現出和原本不同的面貌。

台灣媒體一行在Škoda Taiwan分公司公關人員的安排下，大多拿到的是Octavia Combi旅行車，且引擎動力和變速系統搭配也各不相同，記者很幸運領到一輛跟國內要導入的Octavia Combi 1.8 TSI 4x4規格相同的試駕車，由Porto機場出發，一路駛向位於Aveiro鎮的下榻飯店。

1.8 TSI動力搭配4x4循跡表現佳

本車搭載一具1.8升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出180匹最大馬力，由於採用可承受較大扭力的6速DSG雙離合器自手排變速箱，以及能自動調整前後軸扭力分配的4x4全時4驅系統，因此讓扭力峰值提升至28.6公斤米，要比一般1.8 TSI前驅車的25.5公斤米（這是為了遷就7速DSG雙離合器自手排變速箱所能承受的扭力限制所做的妥協）大了超過3公斤米，其0～100公里／時加速僅需7.5秒，極速可達227公里／時。

就帳面數據來看，1.8 TSI動力車型2,680mm的軸距比1.0 TSI和1.4 TSI要稍短6mm，當然這些微的差距並不會對實際的操控反應帶來多大影響，也不可能讓車室空間有所差別，充其量只是因為引擎傳動軸位置的相對差異所導致。本車操控起來十分明快俐落，拜4x4系統加持循跡表現絕佳，賦予駕駛人充分信心去驅策其性能極限；即使面對葡萄牙不算理想的道路條件（那是以歐盟先進國家的水準來看，但還是比台灣要好得多），仍能有效予以撫平化解，展現高水準的行路舒適性。

內裝質感提升 Simply Clever掛帥

Octavia車系作工精緻的鍍鉻框飾與質感細膩的內裝塑料原已讓消費者津津樂道，此番更透過車內飾板的升級，和氣氛燈光的導入來改變整體車艙氛圍，讓略嫌保守的調性變得時髦許多。不過Škoda仍沒有追隨同集團福斯Golf車系的腳步，為Octavia車系換上炫麗的12.3吋的全數位液晶儀表板，也沒有把傳統的拉柄式手煞車一舉升級成EPB按鍵式電子手煞車，看得出這是母集團刻意要維持的品牌位階區隔。

但這也不意味Škoda就矮福斯一截，原廠設計師仍透過種種巧思，在Octavia車內體現品牌Simply Clever的精神，賦予它比Golf更多的實用性與趣味感，讓消費者感到貼心便利之餘，還會產生一種莫名的喜悅，套句Škoda Taiwan的說法，那正是「聰明的就懂」。

Škoda Taiwan分公司即將在本週三發表Octavia全車系進化款，除了會以1.0升3缸TSI作為入門動力外，其餘1.4 TSI和1.8 TSI動力皆維持不變，先前曾經販售過的1.6 TDI柴油車型並不在導入車單之列，而掛上RS的汽柴油性能車款及Combi Scout跨界車款，則要稍晚才會引進。