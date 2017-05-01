Škoda Octavia Combi葡萄牙Porto試駕 － 捷克品牌最暢銷旅行車期中進化
記者方維鐸／葡萄牙報導、攝影
Škoda Octavia車系在去年第4季發表了2017年式進化款新車，隨即於今年初在葡萄牙北部的第2大城Porto一帶舉辦了全球媒體試駕活動，讓各國媒體在當地溫暖宜人的氣候下體驗產品的進化。
新車第一眼讓人印象最鮮明的改變，莫過於頭燈組的設計，相對於原本單一完整的頭燈造型，可說將其切開分成兩塊，同時水箱護罩、前保險桿下氣壩和前霧燈的式樣也做了相應的修改，呈現出和原本不同的面貌。
台灣媒體一行在Škoda Taiwan分公司公關人員的安排下，大多拿到的是Octavia Combi旅行車，且引擎動力和變速系統搭配也各不相同，記者很幸運領到一輛跟國內要導入的Octavia Combi 1.8 TSI 4x4規格相同的試駕車，由Porto機場出發，一路駛向位於Aveiro鎮的下榻飯店。
1.8 TSI動力搭配4x4循跡表現佳
本車搭載一具1.8升TSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出180匹最大馬力，由於採用可承受較大扭力的6速DSG雙離合器自手排變速箱，以及能自動調整前後軸扭力分配的4x4全時4驅系統，因此讓扭力峰值提升至28.6公斤米，要比一般1.8 TSI前驅車的25.5公斤米（這是為了遷就7速DSG雙離合器自手排變速箱所能承受的扭力限制所做的妥協）大了超過3公斤米，其0～100公里／時加速僅需7.5秒，極速可達227公里／時。
就帳面數據來看，1.8 TSI動力車型2,680mm的軸距比1.0 TSI和1.4 TSI要稍短6mm，當然這些微的差距並不會對實際的操控反應帶來多大影響，也不可能讓車室空間有所差別，充其量只是因為引擎傳動軸位置的相對差異所導致。本車操控起來十分明快俐落，拜4x4系統加持循跡表現絕佳，賦予駕駛人充分信心去驅策其性能極限；即使面對葡萄牙不算理想的道路條件（那是以歐盟先進國家的水準來看，但還是比台灣要好得多），仍能有效予以撫平化解，展現高水準的行路舒適性。
內裝質感提升 Simply Clever掛帥
Octavia車系作工精緻的鍍鉻框飾與質感細膩的內裝塑料原已讓消費者津津樂道，此番更透過車內飾板的升級，和氣氛燈光的導入來改變整體車艙氛圍，讓略嫌保守的調性變得時髦許多。不過Škoda仍沒有追隨同集團福斯Golf車系的腳步，為Octavia車系換上炫麗的12.3吋的全數位液晶儀表板，也沒有把傳統的拉柄式手煞車一舉升級成EPB按鍵式電子手煞車，看得出這是母集團刻意要維持的品牌位階區隔。
但這也不意味Škoda就矮福斯一截，原廠設計師仍透過種種巧思，在Octavia車內體現品牌Simply Clever的精神，賦予它比Golf更多的實用性與趣味感，讓消費者感到貼心便利之餘，還會產生一種莫名的喜悅，套句Škoda Taiwan的說法，那正是「聰明的就懂」。
Škoda Taiwan分公司即將在本週三發表Octavia全車系進化款，除了會以1.0升3缸TSI作為入門動力外，其餘1.4 TSI和1.8 TSI動力皆維持不變，先前曾經販售過的1.6 TDI柴油車型並不在導入車單之列，而掛上RS的汽柴油性能車款及Combi Scout跨界車款，則要稍晚才會引進。
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今年初Škoda選在陽光普照、氣溫暖和的葡萄牙第2大城Porto舉辦Octavia車系進化款的全球媒體試駕活動，台灣媒體大多分配到Octavia Combi旅行車，Škoda Taiwan對旅行車市場的重視可見一斑。
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現場提供試駕的當然不只Octavia Combi旅行車，也提供了Octavia掀背房車，然而Škoda Taiwan分公司希望國內媒體先聚焦在進化款Octavia Combi上。
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記者所試駕的Octavia Combi 1.8 TSI 4x4車型，0～100公里／時加速需時7.5秒，全時4驅系統提供絕佳的抓地循跡效果。其MQB底盤平台跟福斯7代Golf系出同源，操控反應十分明快矯健，路面回饋紮實而不死硬，兼顧行路舒適性需求。
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本車配置的1.8升TSI缸內直噴Turbo引擎，維持跟進化前相同的180匹最大馬力與28.6公斤米峰值扭力，原廠公布的平均油耗每公升可跑15.2公里，以4輪驅動車款來說表現尚稱不惡。
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儀表控台基本格局的變化其實不大，試駕車透過黑色鋼琴烤漆飾板、真皮座椅、3輻跑車式真皮鍍鉻多功能方向盤、真皮排檔桿及手煞車拉柄等內裝鋪陳來提升車艙質感，並新增具有10種光色的氣氛燈，營造出摩登時尚的氛圍。
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Octavia車系此番進化的儀表板，並未像同集團的Audi和福斯一樣採用12.3吋的全數位液晶儀表板，但是兩個傳統式圓表中間的多功能顯示幕仍提供了豐富的資訊，圖示為行車輔助系統下的功能清單。
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Octavia進化款新車的頭燈組分成二個區塊，內側部分跟直瀑式水箱護罩連成一氣，並將分開的頭燈下緣加入一道整合了晝行燈和方向燈的LED導光條。
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Škoda一向標榜的Simply Clever精神，在Octavia Combi車上可說無處不見，除了位於行李廂兩側的後座椅背快傾拉柄外，還設計了方便車主掛東西的掛勾，行李廂照明燈還特別設計成可拆卸式，讓你能拿下來當手電筒用。
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試駕車中控台選配了最頂級的Columbus多媒體資訊娛樂系統，結合了9.2吋彩色觸控式螢幕，並能提供Wi-Fi熱點分享；排檔系統還是原來的6速DSG雙離合器自手排，排檔頭上並標示有4x4字樣。
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從原廠提供的數據來看，配置1.0升TSI引擎和1.4升TSI引擎的軸距長度為2,686mm，而本文所試駕的1.8升TSI引擎4x4車型的軸距則為2,680mm，這區區6mm的差別純粹跟引擎與變速箱的相對位置有關，實際車內乘坐空間並不會有差異，後座乘坐的寬敞舒適完全一樣。
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本車610公升的行李廂容量在同級旅行車中堪稱一時之選，若將後座椅背攤平後可擴增至1,740公升，載物縱深與容量皆相當出色。
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Škoda Octavia Combi 1.8 TSI 4x4 小檔案
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