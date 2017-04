VCA藝術究極 珠寶極致工藝─法式珠寶+日本傳統工藝 迸出相似相異美學

2017-04-29

〔記者王瀅娟/京都報導〕Van Cleef &Arpels梵克雅寶與京都國立近代美術館合作舉辦「藝術究極:梵克雅寶─高級珠寶與日本工藝(Mastery of an Art:Van Cleef & Arpels-High Jewelry and Japanese Crafts)」展覽,展出267件梵克雅寶古董與現代作品,與63件日本工藝品,呈現法式珠寶與日本傳統工藝的精髓,探討其相似與相異之處。

展覽共有3個展區,第一個展區以一張長達18公尺的檜木長桌,展出梵克雅寶自1906年創立至今的歷史。展場設計師籐本壯介特別以質樸的檜木對比閃耀的珠寶,各自顯眼。

第二展區以大師級工藝為主,並置明治末期的日本藝匠作品與梵克雅寶古董珠寶,一層又一層的透明玻璃展櫃恰似日本傳統建築中的拉門,洋溢模糊曖昧的日式建築文化氛圍。第三展區展出當代日本工藝大師作品,與梵克雅寶珠寶對比,巧妙的呈現出日、法文化間的共同點,以及如何用相異的方式呈現。

第二與第三展區間的白色休息空間為籐本的巧思,恰如房子中的院子一樣,讓剛剛全神貫注看珠寶與工藝品的觀眾可以因視覺上的開闊,放鬆緊張壓抑的氣息,牆上放大的珠寶圖像能更輕鬆地看見細節,休息區桌子上也有iPad讓觀眾自選視頻,用另一種方式了解梵克雅寶的珠寶工藝。