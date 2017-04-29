VCA藝術究極 珠寶極致工藝─法式珠寶+日本傳統工藝 迸出相似相異美學
2017-04-29
〔記者王瀅娟／京都報導〕Van Cleef &Arpels梵克雅寶與京都國立近代美術館合作舉辦「藝術究極：梵克雅寶─高級珠寶與日本工藝（Mastery of an Art：Van Cleef & Arpels-High Jewelry and Japanese Crafts）」展覽，展出267件梵克雅寶古董與現代作品，與63件日本工藝品，呈現法式珠寶與日本傳統工藝的精髓，探討其相似與相異之處。
展覽共有3個展區，第一個展區以一張長達18公尺的檜木長桌，展出梵克雅寶自1906年創立至今的歷史。展場設計師籐本壯介特別以質樸的檜木對比閃耀的珠寶，各自顯眼。
第二展區以大師級工藝為主，並置明治末期的日本藝匠作品與梵克雅寶古董珠寶，一層又一層的透明玻璃展櫃恰似日本傳統建築中的拉門，洋溢模糊曖昧的日式建築文化氛圍。第三展區展出當代日本工藝大師作品，與梵克雅寶珠寶對比，巧妙的呈現出日、法文化間的共同點，以及如何用相異的方式呈現。
第二與第三展區間的白色休息空間為籐本的巧思，恰如房子中的院子一樣，讓剛剛全神貫注看珠寶與工藝品的觀眾可以因視覺上的開闊，放鬆緊張壓抑的氣息，牆上放大的珠寶圖像能更輕鬆地看見細節，休息區桌子上也有iPad讓觀眾自選視頻，用另一種方式了解梵克雅寶的珠寶工藝。
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