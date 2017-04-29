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VCA藝術究極 珠寶極致工藝─法式珠寶+日本傳統工藝 迸出相似相異美學

2017-04-29

〔記者王瀅娟／京都報導〕Van Cleef &Arpels梵克雅寶與京都國立近代美術館合作舉辦「藝術究極：梵克雅寶─高級珠寶與日本工藝（Mastery of an Art：Van Cleef & Arpels-High Jewelry and Japanese Crafts）」展覽，展出267件梵克雅寶古董與現代作品，與63件日本工藝品，呈現法式珠寶與日本傳統工藝的精髓，探討其相似與相異之處。

展覽共有3個展區，第一個展區以一張長達18公尺的檜木長桌，展出梵克雅寶自1906年創立至今的歷史。展場設計師籐本壯介特別以質樸的檜木對比閃耀的珠寶，各自顯眼。

第二展區以大師級工藝為主，並置明治末期的日本藝匠作品與梵克雅寶古董珠寶，一層又一層的透明玻璃展櫃恰似日本傳統建築中的拉門，洋溢模糊曖昧的日式建築文化氛圍。第三展區展出當代日本工藝大師作品，與梵克雅寶珠寶對比，巧妙的呈現出日、法文化間的共同點，以及如何用相異的方式呈現。

第二與第三展區間的白色休息空間為籐本的巧思，恰如房子中的院子一樣，讓剛剛全神貫注看珠寶與工藝品的觀眾可以因視覺上的開闊，放鬆緊張壓抑的氣息，牆上放大的珠寶圖像能更輕鬆地看見細節，休息區桌子上也有iPad讓觀眾自選視頻，用另一種方式了解梵克雅寶的珠寶工藝。

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  • 藝術究極展覽展品：明治時代並河靖之創作的蝴蝶與藤蔓花飾瓶，應用有線七寶（掐絲琺瑯）工藝。

    藝術究極展覽展品：明治時代並河靖之創作的蝴蝶與藤蔓花飾瓶，應用有線七寶（掐絲琺瑯）工藝。

  • 梵克雅寶Bird古董胸針暨吊墜（約1971年）。

    梵克雅寶Bird古董胸針暨吊墜（約1971年）。

  • 第二展區以層層玻璃展櫃創造出曖昧模糊的意象，恰如日式傳統建築。（記者王瀅娟攝）

    第二展區以層層玻璃展櫃創造出曖昧模糊的意象，恰如日式傳統建築。（記者王瀅娟攝）

  • 服部峻昇採用螺鈿鑲嵌工藝的漆盒上的蜻蜓與梵克雅寶的蜻蜓胸針一同擺放頗有趣味。（記者王瀅娟攝）

    服部峻昇採用螺鈿鑲嵌工藝的漆盒上的蜻蜓與梵克雅寶的蜻蜓胸針一同擺放頗有趣味。（記者王瀅娟攝）

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相關關鍵字： Van Cleef &Arpels VCA VCA精湛工藝 京都國立近代美術館 梵克雅寶
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標題：VCA藝術究極 珠寶極致工藝─法式珠寶+日本傳統工藝 迸出相似相異美學


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