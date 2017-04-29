宏碁智慧錶8月登台上市 挺世大運─品牌首款圓形手錶免5千元 超薄筆電升級 指紋辨識下放入門機
﹝記者吳佩樺／紐約現場報導、攝影﹞宏碁日前宣布和聯發科、悠遊卡合作贊助台北世大運1.3萬支Leap Ware智慧手錶，前晚於美國紐約正式展出，預計台灣8月上市，售價4,990元。
宏碁在美國紐約一口氣發表逾20款新品，由執行長陳俊聖領軍，為了營造磅礡氣勢，選擇在全美最大IMAX劇院發表，聚集全球超過400位媒體，筆電產品聚焦在「超薄」和「電競」，不只端出最強效能的超薄電競筆電Predator Triton 700，另一超薄Swift系列全面支援指紋辨識，同時展現不放棄智慧穿戴市場的企圖心。
Leap Ware是宏碁首款圓形智慧手錶，支援IPX7防水，內建感測器，可監測心跳、體力、壓力、疲勞程度以及紫外線指數，透過手機專屬App，能將健康數據圖像化，台灣版會加入悠遊卡功能。
因應筆電市場分眾化，宏碁去年便將產品線清楚劃分輕薄Swift、主流Aspire、可翻轉Spin、二合一Switch四大系列；電競仍歸於Predator子品牌之下。今年持續強化中低階超薄筆電的布局，推出升級版Swift 1、Swift 3，機身最薄14.95公厘，特色包括多彩、金屬機身，且將指紋辨識下放到入門機種，售價329美元起（約台幣9,917元）。
此外，微軟和宏碁合作的MR頭盔Windows Mixed Reality Head-Mounted Display亦於現場開放體驗，開發者版本已在3月出貨，消費者版本全球第三季販售。此次發表會，宏碁還拋出驚喜，預告推出360度相機Holo 360，支援4G、可通話，不過並未實際操作，預計下半年的德國IFA電子展才會進一步釋出實機和細節，備受關注。
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標題：宏碁智慧錶8月登台上市 挺世大運─品牌首款圓形手錶免5千元 超薄筆電升級 指紋辨識下放入門機
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