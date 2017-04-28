《水嫩清爽+ 輕油賦活57折起》

2017-04-28

記者邱巧貞／台北報導

隨著時序進入春夏，保養品項及步驟也會跟著調整，質地清爽的「水精華」提供保濕不黏膩的選擇，「輕油保養」則為乾燥肌膚補充足夠的滋潤度。

【玩美專家說:觀玲，美容保養專家。】

Q:春夏季節，該如何調整保養程序及品項？

通常夏季因長時間處於室內及睡眠時的冷氣空調，並不適合過度減化保養程序，但白天經常在戶外活動的混合性肌膚，則可於保養後、上妝前先以面紙輕壓，吸走無法完全被肌膚吸收的滋潤成分，也可增加一瓶收斂水於保養後、上妝前使用。而妝前乳及底妝，建議選擇具控油功能的產品，原因在於此時讓保養過度清爽，反而會降低肌膚抵抗力。

Q:這一波母親節折扣建議採購重點？

今年有很多品牌皆推出了具高防曬系數的日用精華液，不同於一般臉部防曬乳，優秀的抗老保養等級成分加上防禦空汙等功能，讓肌膚在夏天也能獲得全面保護。另外，美白保養品當然也是重點之一，如果預算有限，可鎖定美白效果顯著的精華液即可，然後將其他預算用來購入清潔、去角質及卸妝等高消耗性產品。

Q:喜歡用「油」的輕熟齡消費者，夏日該如何運用油類商品？

美容油近年終於獲得消費者青睞，但夏天一到，許多人又開始擔心過於油膩，針對熟齡乾性肌膚而言，美容油的修護效果十分顯著，且嘗試了用油保養，那就要用真正的油。建議輕熟齡及初學者可與化妝水混合，或選擇油水分離、使用前需搖勻，質地清爽的產品；若擔心過於油膩也可將美容油混入其他保養品中使用，調整使用量比冬天少一半的量也可以。

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／philosophy、Melvita、Aesop、SISLEY、Jurlique、黛珂、雪花秀、資生堂、歐舒丹、高絲、雅詩蘭黛、海洋拉娜、伊麗莎白雅頓、東方美、唯園、京城之霜