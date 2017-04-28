《輕奢一夏+ 巧送媽咪也嬌寵自己》

2017-04-28

記者凃盈如／台北報導

母親節檔期，送禮之外，也是添購輕奢商品的好時機！預算有限的情況下，先瞭解時尚趨勢、分配手上資源，便可精打細算，巧送媽媽，也為自己添購幾樣最有話題的新行頭！

【玩美專家說:朱馥蔆，台中大遠百企劃。】

Q:本季輕奢商品新趨勢？怎麼買最能花在刀口上？

「輕奢」品項除了每季經典的洋裝及跟鞋外，隨著運動風在時尚圈崛起，很多品牌包含精品在內也吹起運動風，運動不再是狼狽的事情，而是時尚流行生活的一環，展現一個人對健康與外貌的要求，以及愛自己的態度，這樣的生活型態扭轉了「時尚等同奢華」的認知，也是消費者在購買輕奢商品的新方向。

Q:推薦本季必敗單品或百搭單品？

帶點功能性又不失流行感的款式搭配，非常受到歡迎。像Calvin Klein Performance有一系列強調Workout to Hangout的款式。用料上非常講究，穿起來相當舒適，適合輕度及中度運動，加上設計風格很時尚，有別於大家對運動服裝的認知，這季還出了「大理石紋」花色，運動後直接去約會逛街也很時髦，完全符合現下時尚趨勢。

Q:本檔期如何選購輕奢商品最划算？

以遠百體系為例，大家可以將HAPPY GO點數換成紅利券，100點換50元抵用券（以前是35點折抵10元），結帳時出示就能立即抵用，搭配檔期活動滿5,000元送500元抵用券，加上信用卡商品券，優惠高達11%以上，此外，在台中大遠百消費2,000元即可得一組序號，無上限，週週抽萬元禮券，最後一週還能參加汽車抽獎活動。

Q:母親節檔期購買珠寶、腕錶或首飾，划算嗎？特別優惠有哪些？

推薦挑「珠寶」送給媽媽！丹麥珠寶品牌PANDORA有很多串飾選擇，含925銀、14k金或雙色等等，每顆串飾都代表著每個重要時刻與意義。本季推出的「Petite Memories珍貴回憶」系列，我覺得Floating Heart Locket心形吊墜盒就非常有意義，讓珍愛回憶貼身隨行，把心意跟巧思都融入珠寶設計。母親節VIP消費滿額還加贈珠寶收納盒，擺在梳妝台超美，送禮也非常適合！

Q:若預算有限，哪些入門款精品是點睛百搭之選？

法國時尚飾品品牌Les Néréides是許多女性消費者一戴上就愛不釋手的飾品！精緻的手繪琺瑯上色工藝加上珍珠或是施華洛世奇水晶等元素，讓每件飾品充滿法式細膩的優雅工藝，新款「玫瑰莊園」系列以玫瑰、蝴蝶、蜜蜂等在玫瑰莊園內的元素為設計發想，呈現出繁花盛開的熱鬧景象與綺想，鮮豔的色彩卻十分百搭，絕對是入門必備款。

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／Folli Follie、PANDORA、微風、新光三越、遠百、麗晶精品