《嬌奢入荷+ 回饋幅度等同週年慶》

2017-04-28

記者凃盈如／台北報導

母親節檔期來臨，各家業者優惠盡出，平時不折扣的精品，終於等到百貨滿額回饋。搭配銀行刷卡禮、會員點數等優惠，此時下手不後悔！

【玩美專家說:許正照，SOGO復興店副理。蕭淑英，SOGO忠孝店經理。】

Q:請問今年母親節怎麼買最划算？

今年SOGO復興館指定精品、珠寶專櫃滿30,000元送1,500元抵用券1張，一般精品滿20,000元送2,000元抵用券，回饋率、回饋幅度為5%、10%等同去年週年慶！除了上述優惠，刷信用卡還可搭配不同銀行卡回饋，若有婚戒採買計畫或者想購買入門款精品的消費者，回饋的門檻正好落在30,000元上下，可精打細算、把握此檔期。

Q:包包類的流行趨勢？

COACH、三宅一生的BAO BAO、kate spade new york一直是SOGO復興館的超人氣品牌，BAO BAO包雖然形式簡約，但因可正式、可休閒，也是極受歡迎的品牌，有不同的顏色、尺寸與形式，造型簡約俐落，很容易與服裝搭配；另外推薦萬元初即可入手的「小包」，譬如結合了不同奢侈品牌最新流行元素的MICHAEL KORS，今年於SOGO忠孝館推出了紫丁香色鏈包，限量5只，時尚百搭；此外，「刺繡」也是流行趨勢之一，COACH、GUCCI、KENZO等包款，都有推出亮眼的刺繡圖騰。

Q:精品首飾有哪些話題？

台北SOGO復興館是珠寶重鎮，今年觀察到國際精品強調聯名、跨界，譬如寶格麗BVLGARI推出與建築大師Zaha Hadid生前聯名設計的B.zerol Design Legend設計傳奇系列，擷取古羅馬競技場建築設計語會所創造出的經典，再以建築大師著名的流動曲線藝術，激盪出新思維；而Tiffany & Co.更求新求變，請來總愛挑戰現狀的Lady Gaga代言，詮釋Tiffany全新HardWear系列，都極受矚目。

Q:輕奢錶款的採買攻略？

去年韓劇《太陽的後裔》發燒，宋慧喬配戴的Daniel Wellington錶款大賣，其後率性簡潔的大錶徑款式，流行至今；近來義大利設計品牌KLASSE 14，同樣走大錶徑路線，每個系列錶款都與不同領域的藝術家、名人打造，各自精彩。

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／FENDI、HEARTS ON FIRE 、SOGO、台北101、玉世家