《品味加氛+ 時尚香氛66折起》

2017-04-28

記者邱巧貞／台北報導

重視個人風格及居家品味的消費者，不妨在折扣檔期多瀏覽香氛特惠組，平日單價高、少折扣的香氛系列，在母親節檔期多有優惠釋出，此外，針對節日送禮需求的限量包裝也是一大吸睛賣點。