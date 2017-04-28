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《品味加氛+ 時尚香氛66折起》

2017-04-28

記者邱巧貞／台北報導

重視個人風格及居家品味的消費者，不妨在折扣檔期多瀏覽香氛特惠組，平日單價高、少折扣的香氛系列，在母親節檔期多有優惠釋出，此外，針對節日送禮需求的限量包裝也是一大吸睛賣點。

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  • miu miu香氛特惠組，特價4,050元，價值6,000元，約68折。 春日花園淡香精100ml＋同款小香7.5ml＋春日派對手拿包。

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  • Marc Jacobs雛菊系列特惠組，特價 2,750元，價值4,150元，約66折。 雛菊系列小親親限量版任一＋清甜雛菊香氛4ml＋身體乳30ml＋小雛菊經典化妝包。

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  • AROMATHERAPY ASSOCIATES人氣純香精油組，特價2,000元，價值2,480元，約81折。 舒和呼吸純香精油10ml（正品）＋舒和薰衣草純香精油10ml（正品）＋手作櫸木香薰座＋舒和平衡沐浴油3ml。

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  • 10/10質感生活居家香氛產品，任選2件85折。 包含英國皇室御用有機香氛NEOM室內擴香及各式香氛蠟燭，來自美國洛杉磯的時尚香氛品牌APOTHIA，紐約極簡保養品牌MALIN＋GOETZ深受喜愛的大麻草香氛蠟燭，來自英國的Neal’s Yard Remedies居家香氛系列，以及源自英國、天然有機生活風格表現的Bamford等，（NEOM香水新品、旅行組、小容量、補充瓶、噴霧不列入）。

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  • 嬌蘭小黑裙淡香水組，特價3,300元，價值4,900元，約67折。 小黑裙淡香水50ml（正品）＋小黑裙我的香氛唇膏#061（正品）＋限定版化妝包。

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