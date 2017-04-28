《漂亮完妝+ 底妝彩妝49折起》
記者邱巧貞／台北報導
底妝是多數女性天天會用到的實用產品，流行性高的色彩類單品，汰舊換新速度極快，不論是要囤貨抑或嘗鮮，當然要趁著折扣檔期買來用，百貨母親節活動期間彩妝組合涵蓋了2017春夏甫上市的底妝及當季彩妝。
【玩美專家說:Leslie，知名彩妝師。】
Q:今年春夏「底妝」流行話題？
今年春夏底妝的話題性依舊是「氣墊」，因為氣墊粉餅自推出以來，市場上接受度很高，除了使用方便，上妝方法也很簡單，「垂直拍壓」上妝即可，所以受到很多消費者歡迎。以前氣墊粉餅剛推出時，是標榜韓系的光亮感，光感非常明顯，並非每位消費者都能接受，但氣墊粉餅發展至今，質感已經改變，種類愈來愈多，不僅有清爽感，光感也做了調整，不再那麼油亮，也推出霧光版，且不易黏膩及掉妝，你可以選擇喜歡的妝感以及適合自己膚質的氣墊。切忌用「推拉」的方式上妝，才不會破壞粉底的妝效。
Q:隨著氣溫升高，上底妝時有何技巧？
如果你使用的是氣墊粉餅卻不希望過於油光感，可以在妝前使用妝前乳做好打底，完妝後，搭配蜜粉或是粉餅，用刷子以「平刷」的方式輕輕定妝。其實，夏日底妝，最大的敵人是汗水，若你很長時間在戶外，底妝的量愈少愈好，保持好補妝的狀態；粉愈少愈好，若你只是用少量的BB霜上妝，脫妝時，只要用手輕輕將殘粉推平再補妝即可，粉太厚反而更難補妝。
Q:本季折扣期的採購建議？
在折扣檔期，除了事前做功課很重要，在購買時，不妨選擇自己都用過的產品才不容易有色差、知道哪個色號最適合，絕對沒問題！
在色彩方面，建議檢視自己的梳妝台，不要再買已經有的色系，很多人會重複買到一樣的偏好，像是眼影、腮紅通常一般女性很難用得完，這樣並不會增加之後的搭配使用度；但唇膏是可以重複下手的單品，多數女性的唇膏是可以用得完的。我個人頗推薦的商品如下：
●Melvita的玫瑰花萃：可以作為化妝水也可以當作噴霧定妝，這是我常用的產品，我在化妝前一定要用有保濕作用的產品，或是在幫模特兒換妝、補妝時用，讓臉部肌膚不要那麼乾。
●克蘭詩彈潤植萃美唇油：這幾年唇妝非常流行，除了很多顏色很飽和、明顯的唇膏外，這一季也開始出現清純妝，透過美容油營造淡淡染色感。
●M.A.C晶亮潤膚乳：我用了快18年的產品，最近推出升級版，很多保養品都能創造閃爍光澤感，但這款是我最喜歡的光感，也會把它用在身體部分。
註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。
圖片提供／SABON、PONY EFFECT、ANNA SUI、laneige、La Mer、 M.A.C、伊麗莎白雅頓、克蘭詩、迪奧、資生堂、紀梵希、雅詩蘭黛、蘭蔻、蜜納、迪奧、紀梵希、嬌蘭、盧亞、東方美、客林國際、法倈麗
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La Mer奇蹟修護底妝系列，特價4,000元，價值4,540元，約88折。 消費不限金額可加價購海洋拉娜奇蹟修護底妝系列任一產品，加贈潔膚凝膠30ml。
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ANNA SUI舞蝶花園彩妝組，特價2,100元，價值3,000元，約7折。 迷魅花漾巧妝盤＋舞春蝶影頰彩蕊任選一色＋迷魅花漾眼唇頰彩蕊任選三色。
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SUQQU晶采光感新品組，特價8,000元，價值9,000元，約89折。 晶采立體粉底液（正品）＋晶采光感粉餅全品（正品）＋晶采光感粧前乳（正品）＋煥顏潔膚乳30ml＋活膚潤顏潔膚皂霜30g＋上質兩用化粧包。
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LANEIGE超緊顏光潤豐唇組（#13／#21），特價1,950元，價值2,836元，約69折。 超緊顏光潤氣墊粉霜（#13／#21）（正品）＋睡美人極萃滋養晚安唇膜20g（正品）＋完美新生醒肌露15ml＋完美新生賦活眼霜3ml＋睡美人香氛水凝膜淨亮保濕升級版15ml，此為忠孝SOGO獨家組合。
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IPSA底妝發燒組，特價1,350元，價值2,335元，約58折。 任一定價1,350元底妝（正品）＋泥狀角質按摩霜15g＋ME濕潤平衡液（基礎）30ml＋美膚膜力保濕露30mll＋化妝棉4入×2。
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迪奧夢幻美肌氣墊粉餅訂製組，特價2,500元。 夢幻美肌氣墊粉餅任一色號（正品）＋逆時完美再造精華化妝水30ml＋超級夢幻美肌萃7ml＋極效賦活全能防禦乳SPF50/PA++++ 7ml＋美妍包，此為遠東系統獨家組合。
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RMK 20週年新品上市組，特價 3,000元，價值4,190元，約72折。 隔離霜30ml（正品）＋液狀粉霜30ml（正品）＋水凝透光蜜粉3g＋隔離霜15ml＋幻色束口袋。
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M.A.C水透發光底妝組，特價2,900元，原價3,700元，約78折。 無重力水粉露（正品）＋晶亮潤膚乳（正品）＋淨妝油30ml＋活力水噴霧30ml＋M.A.C塗鴉化妝包。
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肌膚之鑰無瑕底妝推薦組，特價5,750元。 無瑕妝前凝霜（正品）＋蜜粉（正品）＋光采淨透潔膚皂20ml＋光采淨透保濕露30ml＋光采防護精華乳12ml＋精質激活菁萃3ml，高雄漢神首四日店長獨家特惠。
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Leslie，知名彩妝師。
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