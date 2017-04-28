《健康回白+ 美白防曬59折起》

2017-04-28

記者邱巧貞／台北報導

近日的天氣已經開始能感受到陽光威力，春夏季節最重要的保養課題不外乎防曬與美白，兩者相輔相成缺一不可，在百貨母親節檔期，妝品業者十分有誠意端出2017春季美白防曬最新品，要搶用最新科技就趁現在。

【完美專家說:Mirei，歐舒丹公關傳媒經理。】

Q:天然保養品近年在台灣市場的發展？

近年來健康生活趨勢意識抬頭，加上生活型態、環境等種種因素影響，消費者對於保養品成分要求較以往更加明確清晰。對於天然、有機保養品的需求也更高，不但可以在市面上看到越來越多訴求天然、有機成分的保養品，在市場上的銷售業績也逐年成長。

特別是台灣消費者最注重的抗老及美白保養，消費者不但在意實際使用的效果，對於成分來源也更加關注，加上天然保養品標榜以溫和成分搭配創新科技，將天然活性植萃成分的功效發揮極大化，打破過去對於「天然＝溫和＝效果有限」的錯誤觀念，業者甚至針對鍾愛美白的亞洲女性開發專為亞洲膚質打造的美白保養，成就越來越多消費者選擇天然保養品的趨勢。

Q:天然保養品的消費族群，有何特色？

通常喜歡此類的消費者，是較關注生活環境及品質的消費者，多半對環保有高度意識，大概以20～50歲的女性為主。入門款大多是挑選單價較低或使用頻率高、用量較大的頭髮及身體護理產品，例如洗髮乳、護髮霜等產品，使用過後通常就會愛上天然保養品的實際效果及為身心帶來的療癒感，接著體驗臉部保養的美好後，就會成為天然保養品的信徒，以歐舒丹為例，曾發現使用蠟菊產品後一用就將近20年的鐵粉。

Q:如何去定義天然、有機保養品與一般保養品的差別？

標榜天然、有機保養品，成分較為純淨安全，品質須經過相關單位檢驗、有機認證，且成分來源具可追溯性，因為採用有機農耕法，不造成肌膚負擔外，也對環境較友善，避免讓大地負荷過於沉重。部分品牌也會有永續栽種經營計畫，不但尊重環境，也可維持穩定的供應量及可追溯性優良品質。

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／philosophy、SISLEY、DARPHIN、SK-II、東方美、資生堂、歐舒丹、伊麗莎白雅頓、嬌蘭、高絲、雅詩蘭黛、海洋拉娜、紀梵希、倩碧、克蘭詩、蘭蔻