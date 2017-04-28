《奢華VVIP+ 青春回齡56折起》

2017-04-28

記者邱巧貞／台北報導

相信多數女人都希望歲月痕跡能晚點出現，不論快速見效的醫美療程抑或保養品，目的皆是延緩老化表現的時間，但，醫美療程並非每天都能做，必須透過持續的保養方能維持效果，既然保養品天天都要用，聰明消費者當然要挑折扣檔期購入。

【玩美專家說:Mandy，Sisley公關經理。】

Q:頂級品牌如何吸引年輕一代消費者入門？

已經建立主顧客的頂級品牌，多數已經在台灣市場深耕許多年，因此對於具消費力的頂級客而言都不陌生，而這些頂級消費族群也會將自己的經驗分享給下一代。因此很多時候年輕世代對於頂級品牌的認識是來自於家中長輩的推薦；另外，也會透過有質感且精準網路行銷，讓年輕世代更加了解。在產品面部分，透過彩妝產品的推廣，也讓更多年輕人願意入手單價相較低的彩妝單品來進入頂級品牌的世界。

Q:通常是何種族群，願意花錢投資頂級保養品？

通常是「重視品質」的消費者。頂級保養品並非奢侈精品，使用起來的效果，才是這群重視品質的消費者最在意的，年齡層也並非僅集中在熟齡，我們觀察到愈來愈多「輕熟女」甚至「男性」都願意購買頂級保養品，且年輕的消費者更會事先做功課，靠櫃時往往都已經想好要買什麼，對於自己的肌膚保養都更有想法。

Q:頂級保養品牌的顧客通常具有高忠誠度？

頂級品牌除了提供最棒的產品之外，頂級服務也是我們很在意的部分，顧客也同樣的可以感受到品牌對他們的重視和用心，因此客人對於品牌的忠誠度是非常高的！

註：價格或有更動，實際促銷方案以各百貨為準。折扣計算，採四捨五入方式。

圖片提供／SISLEY、Darphin、DERM iNSTITUTE、SK-II、佳麗寶、黛珂、海洋拉娜、雅詩蘭黛、科萊麗、資生堂、蘭蔻