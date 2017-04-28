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巴黎首位唯一 女珠寶設計師訪台

2017-04-28

〔記者王瀅娟／台北報導〕在巴黎擁有獨立珠寶工坊的女珠寶設計師Brigitte Ermel帶著經典與最新作品來台，即日起至4月30日於台北慕軒飯店舉辦展售會並接受訂製。

巴黎珠寶工坊自古至今都是男性當家的世界，Brigitte是第一位，也是目前唯一一位擁有獨立珠寶工坊的女性，領導20多位工匠，證明女生不只會設計珠寶，也可管理從設計發想到製作完成的每個細節。

Brigitte表示，當初只是想設計自己喜歡的珠寶給自己佩戴，Tamara鑽戒便是她的第一個作品，採用自行研發鑲嵌方式，至今依然最受歡迎。她希望自己設計的珠寶不只是晚宴才能佩戴，也能搭配日常裝扮，營造看起來很有造型，卻不費吹灰之力的感覺，因此外型看起來經典，但在細節上很不馬虎，比如會加入很多可調整的或可拆的機關。

同時，女生佩戴時的需求也是她考慮的重點，舒適、不刮手或衣服是最基本的，她還考慮到佩戴長鍊時，鍊墜常常會翻來翻去，因此她會做雙面鑲嵌寶石，讓佩戴者不論怎麼動都好看；戒指、耳環的弧度都經反覆調整，因此才可無論哪種形狀的耳朵與手指，戴起來都好看，「就是這些細節，讓我的珠寶與眾不同。」

圖片提供：Brigitte Ermel

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  • Brigitte Ermel帶來全球首度曝光的全新作品Medallion系列，圖為Sunrise款，以珍珠母貝搭配鑲嵌小鑽，展現日出時水面波光粼粼景象，2,030,000元。

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  • Brigitte Ermel Maldives有色寶石鑽石項鍊，透過寶石色彩與多樣化鑲嵌方式生動表現海底世界，11,380,000元。

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  • Brigitte Ermel Rose Poudree玫瑰金鑲鑽Y字鍊，可自由調整佩戴長度，1,625,000元。

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  • Brigitte Ermel Embleme珍珠鑽石項鍊，鑽石為雙面鑲嵌，怎麼翻都好看，2,155,000元。

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  • Brigitte Ermel Tamara五排鑽石戒指，為她最經典也最暢銷的系列，815,000元。

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  • Brigitte Ermel Neptune海水藍寶項鍊，鑲嵌產自聖馬利亞的海水藍寶，顏色深沉如深海，7,720,000元。

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  • Brigitte Ermel Tosca丹泉石鑽石戒指，2,195,000元。

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  • Brigitte Ermel為巴黎首位也是唯一一位擁有珠寶工坊的女珠寶設計師。

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