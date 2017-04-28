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erbaviva有機天然 友善員工

2017-04-28

〔記者凃盈如／台北報導〕10/10 HOPE今年正式引進來自美國加州的有機家庭護理品牌erbaviva，訴求採用純淨的有機成分，以新鮮花草、植物萃取，以及有機精油搭配，研發出安全高品質的護膚品牌。erbaviva商品包含呵護寶寶的沐浴露、身體保濕乳、潤膚油，孕婦愛用的USDA有機媽咪系列，如妊娠撫紋膏、舒緩按摩油等商品，還有全球經常性缺貨的「100%有機新生兒燕麥沐浴袋」。此一棉布袋是erbaviva的第一個產品，內含全有機成分，包含有機的燕麥、脫脂奶粉、薰衣草花、醒目薰衣草及有機柑橘精油，不含起泡劑及肥皂成分，適合平時有皮膚炎、敏感肌膚的消費者，也能降低嬰兒的尿布疹現象。

erbaviva在台品牌發表當日，創辦人Robin Brown也來到現場，講述其對有機保養的堅持。Robin Brown原為電影攝影技師，他和妻子Anna Cirronis為了幫孩子找到健康、安全的天然產品，精挑細選對肌膚有益的草本植物，進而在1996年打造一系列純淨、安全又舒適的芳療產品，如今品牌有70%產品已經通過了USDA美國有機認證。此外，erbaviva部分產品也獲得Demeter生物動力種植法認證，並獲得B型公司標章，此標章在全球僅2,000家企業獲得，由非營利美國B Lab評定，針對社會利益檢核，針對員工、供應商、社區環境、核心價值等評定，就連企業怎麼給付員工薪水等等，也是被檢視的項目之一，符合企業社會與環境表現。

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  • 有別於一般有機保養品價格高昂，erbaviva價格實惠、包裝溫暖有質感。左為USDA有機媽咪舒緩按摩油，125ml，750元。 （記者凃盈如攝）

    有別於一般有機保養品價格高昂，erbaviva價格實惠、包裝溫暖有質感。左為USDA有機媽咪舒緩按摩油，125ml，750元。 （記者凃盈如攝）

  • 右下方為USDA有機新生兒燕麥沐浴袋，是erbaviva明星商品，100%有機棉布袋內含全有機成分，可幫助降低敏感肌膚問題，20袋，1,800元、天然寶寶潤膚皂110g，750元。（記者凃盈如攝）

    右下方為USDA有機新生兒燕麥沐浴袋，是erbaviva明星商品，100%有機棉布袋內含全有機成分，可幫助降低敏感肌膚問題，20袋，1,800元、天然寶寶潤膚皂110g，750元。（記者凃盈如攝）

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