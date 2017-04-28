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宏碁Predator電競筆電大改款 超薄高效搶市

2017-04-28

﹝記者吳佩樺／紐約報導、攝影﹞全力搶攻電競市場！宏碁昨晚在美國紐約以「Next@Acer」為主題發表全系列逾20款新品，其中旗下電競品牌Predator大改款，以超薄、高效搶市。

宏碁自2015年打造瞄準專業玩家的電競品牌Predator，今年拓展陣容並重整產品線，宣布率先推出Triton超薄以及Helios高效能二大系列，未來持續增加，首度亮相產品為Predator Triton 700和Predator Helios 300，台灣下半年上市，目標穩住高階電競市場，同時積極向下布局中低價位價格帶，展現十足的企圖心。

Predator Triton 700的最大特色是機身厚度僅18.9公厘，卻配置第7代Intel Core i7處理器和最新頂規NVIDIA GeForce GTX 10系列顯示卡。宏碁資訊產品事業總處長莊子龍表示：「有信心敢說Predator Triton 700是業界該薄度電競筆電中效能最好的。歷經1年多研發，研發團隊在機身厚度中曾經出現爭議，以宏碁技術來說，可以做到再薄2公厘，不過最後因為機械鍵盤而屈就。」

此外，15.6吋的Predator Triton 700外型比一般電競筆電來得低調，沒有過多的裝飾。觸控板採用透明康寧玻璃，能直接監看風扇與5組導熱管運作。配置雙AeroBlade 3D金屬風扇，提升35％的空氣流量，散熱更佳。售價2,999美元（約台幣90,260元）。

另一主攻大眾市場的Predator Helios 300，分15.6、17.3二種尺寸，售價1,299美元起跳（約台幣39,096元），堪稱是目前Predator最便宜的一款電競筆電。

同步亮相Predator X27、Predator Z271UV二款27吋電競螢幕，皆採用量子點技術，前者具備4K解析度、144 Hz更新率與NVIDIA G-SYNC HDR、宏碁HDR Ultra 技術；後者為無邊框曲面設計。

圖片提供：宏碁

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  • 宏碁同步亮相Predator X27（如圖）、Predator Z271UV二款電競筆電，採用量子點技術。（宏碁提供）

    宏碁同步亮相Predator X27（如圖）、Predator Z271UV二款電競筆電，採用量子點技術。（宏碁提供）

  • 宏碁於美國紐約發表Predator Triton 700，主打超薄機身卻擁有市場同級最強效能。

    宏碁於美國紐約發表Predator Triton 700，主打超薄機身卻擁有市場同級最強效能。

  • 宏碁Predator Helios 300堪稱是目前Predator旗下最便宜的一款電競筆電。

    宏碁Predator Helios 300堪稱是目前Predator旗下最便宜的一款電競筆電。

  • 宏碁Predator Triton 700的觸控板採用康寧玻璃，可監看風扇與5組導熱管運作。

    宏碁Predator Triton 700的觸控板採用康寧玻璃，可監看風扇與5組導熱管運作。

  • 宏碁Predator Triton 700外型比一般電競筆電來得低調。

    宏碁Predator Triton 700外型比一般電競筆電來得低調。

  • 宏碁Predator Triton 700機身厚度僅18.9公厘。

    宏碁Predator Triton 700機身厚度僅18.9公厘。

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標題：宏碁Predator電競筆電大改款 超薄高效搶市


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