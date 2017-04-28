| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 消費

LG新機皇G6 今搶先驗體

2017-04-28

〔記者凃盈如／台北報導〕台灣LG電子宣布，全球首款搭載18：9 FullVision顯示大螢幕，同時具備前後雙廣角相機鏡頭與嶄新方形相機模式的全新旗艦機皇LG G6，即將正式在台上市。除了聚焦消費者使用需求，LG今年還邀請了楊丞琳代言，展現強大的行銷力道。

LG G6 推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色，5月1日起陸續於四大電信正式開賣，售價24,900元；消費者於4月20日晚上6點至4月30日期間於YAHOO奇摩購物中心、PChome 24H購物、momo購物網預購，可獲得原廠配件禮盒，再享購物金4,000元，同時官網登錄再送延長保固12+6個月，以及LCD防護專案，贈品總價值13,999元。同時，LG將於今（28）日舉辦搶先開賣體驗會，消費者有機會與楊丞琳一同感受LG G6的魅力。

LG G6配備5.7吋QHD+ FullVision顯示螢幕，並主打18：9的劇院級螢幕比例，設計理念來自專業導演的靈感，也是首款支援Dolby Vision及HDR 10雙重HDR規格的智慧型手機。Dolby Vision已經在改變電影院和電視上的觀看體驗，LG G6將這種體驗帶入智慧型手機，就亮度、對比度和色彩而言，能呈現栩栩如生的效果。至於獨特前後雙廣角鏡頭，可完整捕捉潛在細節，不管是多人自拍合照或是登高遠眺的寬闊視野，都不需要尷尬的伸長手或擠在一起，360度全景拍攝更可完整記錄周遭風景，另還針對社交需求，提出了「匹配拍攝」、「拍攝指南」、「食物模式」等功能，不必另開APP，就能跟隨網紅的腳步，讓拍照體驗更多元有趣。

圖片提供：LG

廣告
  • LG G6全新方形拍攝功能，可讓消費者同步拍攝及預覽相片，並隨意調整1：1、4：3、16：9、18：9等多元照片比例，適用於Instagram、Snapchat等社群媒體應用程式。

    LG G6全新方形拍攝功能，可讓消費者同步拍攝及預覽相片，並隨意調整1：1、4：3、16：9、18：9等多元照片比例，適用於Instagram、Snapchat等社群媒體應用程式。

  • LG G6延續廣受好評的前後雙廣角相機的鏡頭配置，不論是團體自拍或是拍攝遠方景致，都能寬廣清晰地捕捉細節。

    LG G6延續廣受好評的前後雙廣角相機的鏡頭配置，不論是團體自拍或是拍攝遠方景致，都能寬廣清晰地捕捉細節。

  • LG G6共推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色，單機24,900元，5月1日起陸續於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星正式開賣。5月1日起凡購買LG G6，即贈價值破萬的G6限定好禮，送完為止。

    LG G6共推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色，單機24,900元，5月1日起陸續於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星正式開賣。5月1日起凡購買LG G6，即贈價值破萬的G6限定好禮，送完為止。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LG
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式烤鮭魚
輕鬆煮✧奶油鮮蝦燒
電鍋菜✧苦瓜絞肉封
快速燉蘿蔔更入味！
轉寄

標題：LG新機皇G6 今搶先驗體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月28日‧星期五‧丁酉年四月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.