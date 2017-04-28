LG新機皇G6 今搶先驗體

2017-04-28

〔記者凃盈如／台北報導〕台灣LG電子宣布，全球首款搭載18：9 FullVision顯示大螢幕，同時具備前後雙廣角相機鏡頭與嶄新方形相機模式的全新旗艦機皇LG G6，即將正式在台上市。除了聚焦消費者使用需求，LG今年還邀請了楊丞琳代言，展現強大的行銷力道。

LG G6 推出星爵黑、冰晶銀、秘境白三色，5月1日起陸續於四大電信正式開賣，售價24,900元；消費者於4月20日晚上6點至4月30日期間於YAHOO奇摩購物中心、PChome 24H購物、momo購物網預購，可獲得原廠配件禮盒，再享購物金4,000元，同時官網登錄再送延長保固12+6個月，以及LCD防護專案，贈品總價值13,999元。同時，LG將於今（28）日舉辦搶先開賣體驗會，消費者有機會與楊丞琳一同感受LG G6的魅力。

LG G6配備5.7吋QHD+ FullVision顯示螢幕，並主打18：9的劇院級螢幕比例，設計理念來自專業導演的靈感，也是首款支援Dolby Vision及HDR 10雙重HDR規格的智慧型手機。Dolby Vision已經在改變電影院和電視上的觀看體驗，LG G6將這種體驗帶入智慧型手機，就亮度、對比度和色彩而言，能呈現栩栩如生的效果。至於獨特前後雙廣角鏡頭，可完整捕捉潛在細節，不管是多人自拍合照或是登高遠眺的寬闊視野，都不需要尷尬的伸長手或擠在一起，360度全景拍攝更可完整記錄周遭風景，另還針對社交需求，提出了「匹配拍攝」、「拍攝指南」、「食物模式」等功能，不必另開APP，就能跟隨網紅的腳步，讓拍照體驗更多元有趣。

圖片提供：LG