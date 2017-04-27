元氣媽咪 FB、IG最搶鏡～
記者凃盈如／台北報導
母親節即將來臨，禮盒攻占市場！以百貨公司而言，最暢銷的母親節禮盒銷售冠軍多為養生、食品類，養生禮的包裝多半樸實，但深受長輩喜愛，蛋糕則因賣相佳，是時下年輕人送禮首選。SOGO百貨復興館超市餐飲課許家鳳課長表示，近來除了蛋糕、養生禮盒之外，也觀察到花茶類的禮盒逐漸受到消費者青睞。
養生禮
正官庄於今年母親節檔期推出三大主題組合，包括韓國熱搜化妝品系列、健康全方位完整調理組合、滿額加碼回饋好禮，其中幸福養氣禮盒、蔘情禮盒深得長輩青睞，讓媽媽添元氣、散發光采；高麗蔘精EVERYTIME PLUS貼心採用小包裝設計，即撕即飲，是工作良伴，可趁母親節檔期為自己採買進補。
甜點禮
至於蛋糕，不僅可全家同享，漂亮的賣相更可滿足時下「打卡、拍照、上傳」的慶祝之道，讓平時辛勞的媽媽也很有存在感！
半島酒店推出「夢幻花園珠寶盒」、「甜馨花禮」，以「小珠寶盒」的概念盛裝巧克力，搭配花禮，捎來浪漫驚喜。米蘭傳奇甜點名店COVA，則承襲義大利人重視家庭的傳統，祭出多款討好母親的心型蛋糕，包含經典的沙赫蛋糕、草莓起司蛋糕等；統一星巴克今年則針對母親節打造馬卡龍色包裝，並在蛋糕外盒附貼心小語，除今年超人氣的千層、抹茶與乳酪為暢銷口味，巧克力、芋泥風味亦是母親節定番款。
註：實際售價或促銷活動，請依各通路為準。
圖片提供／COVA、SOGO、采采食茶、正官庄、半島酒店、德國農莊、星巴克
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采采食茶「情恩滿滿」母親節蛋糕1,780元。
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SOGO敦化館老行家紅標燕盞350g＋燕窩膠原蛋白540粒，原價7,680元，特價6,600元。
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COVA六吋心型芒果慕斯蛋糕1,200元。4月28日～5月8日預購贈進口康乃馨花束預購禮。
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半島酒店2017母親節─夢幻花園珠寶盒，16入，1,880元。
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德國農莊「舒心花語有機茶禮盒」，原價1,860元，新品寵愛價1,390元。
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除蛋糕新品，星巴克更推出Paul&Joe蝴蝶酥、擁有花環造型的限定馬克杯、法式薄餅等母親節限定商品。
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統一星巴克以「多層次、多口感」等特色，推出水果、乳酪、千層、提拉米蘇等限定新品，600元～900元不等，即日起開始預購，於5月7日前預購蛋糕可享9折優惠，以及「A店訂購B店取貨」服務。
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正官庄的商品由韓國原裝進口，將六年根高麗蔘萃取，經過7次290項品質檢驗，富含多種人蔘皂苷精華， 天天食用可改善體質增強抵抗力。高麗蔘精EVERYTIME PLUS，原價3,300元，優惠價3,135元。
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