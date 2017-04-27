元氣媽咪 FB、IG最搶鏡～

2017-04-27

記者凃盈如／台北報導

母親節即將來臨，禮盒攻占市場！以百貨公司而言，最暢銷的母親節禮盒銷售冠軍多為養生、食品類，養生禮的包裝多半樸實，但深受長輩喜愛，蛋糕則因賣相佳，是時下年輕人送禮首選。SOGO百貨復興館超市餐飲課許家鳳課長表示，近來除了蛋糕、養生禮盒之外，也觀察到花茶類的禮盒逐漸受到消費者青睞。

養生禮

正官庄於今年母親節檔期推出三大主題組合，包括韓國熱搜化妝品系列、健康全方位完整調理組合、滿額加碼回饋好禮，其中幸福養氣禮盒、蔘情禮盒深得長輩青睞，讓媽媽添元氣、散發光采；高麗蔘精EVERYTIME PLUS貼心採用小包裝設計，即撕即飲，是工作良伴，可趁母親節檔期為自己採買進補。

甜點禮

至於蛋糕，不僅可全家同享，漂亮的賣相更可滿足時下「打卡、拍照、上傳」的慶祝之道，讓平時辛勞的媽媽也很有存在感！

半島酒店推出「夢幻花園珠寶盒」、「甜馨花禮」，以「小珠寶盒」的概念盛裝巧克力，搭配花禮，捎來浪漫驚喜。米蘭傳奇甜點名店COVA，則承襲義大利人重視家庭的傳統，祭出多款討好母親的心型蛋糕，包含經典的沙赫蛋糕、草莓起司蛋糕等；統一星巴克今年則針對母親節打造馬卡龍色包裝，並在蛋糕外盒附貼心小語，除今年超人氣的千層、抹茶與乳酪為暢銷口味，巧克力、芋泥風味亦是母親節定番款。

註：實際售價或促銷活動，請依各通路為準。

圖片提供／COVA、SOGO、采采食茶、正官庄、半島酒店、德國農莊、星巴克