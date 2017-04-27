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廚神媽咪 夢幻名鍋在這裡～

2017-04-27

記者凃盈如／台北報導

母親節檔期各大鍋具品牌推出滿額優惠、暢銷組合折扣，外加百貨公司的滿千送百，鍋具價格折扣有機會可下探3折，是入手鍋具好時機！

WMF即日起至5月14日止，祭出多款健康鍋具特惠組，迎合現代人講究美味養生兼具的輕食需求。WMF認為，輕食並非全素或量少，而是能在較小處改造食材，盡可能保留食物原味及營養，母親節檔期針對不鏽鋼及奈彩米陶鋼一體的系列鍋具，推出特惠組，教消費者透過導熱性佳的高級鋼材縮短烹飪時間，減少食材營養流失。

鎖住食材原味

日本壓力鍋市占率第一的ASAHI朝日輕金屬，因擁有醫院的企業背景，對健康堅持，以嚴謹製程推出標榜簡單烹飪就能保留食物營養的壓力鍋。該品牌登台3年，透過互動體驗結合網購，創下月銷百萬元佳績。品牌預告將於2017年第4季啟動「全球線下體驗、全球線上消費模式」，並開通日本正品全球直送服務。

至於均岱鍋具於母親節期間，則推出「珂仕德彩晶搪瓷琺瑯鍋」，適用各種爐具、節省能源，且擁有不鏽鋼鍋的快速導熱性，同時保有鑄鐵鍋的蓄熱效果，可方便以少油、中火烹調即可，減少油煙產生，並輕鬆鎖住食材原味。

食尚烹調手法

康寧餐具母親節推出3大系列強打商品，包括：養生「燉」湯好幫手的「VISIONS Flair晶華鍋」，買系列任一件，加1元多1件（價低為第2件）、展現「燜」「炒」功夫的「Retroflam絢彩不沾鍋」，寶石紅＋貴族金雙色一起買除可享4.8折外，還加贈3入圓型保鮮禮盒1組、無油烹飪「煎」食尚的「Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋」，此外，只要購買其中任1款還可再以5.5折加購另一鍋。

名鍋有型有色

至於熱愛生活風格的女性消費者，免不了人手一支LE CREUSET法國鑄鐵鍋。該品牌討喜多變的色系，為餐桌捎來美感與幸福感，近來推出「花漾系列」、「迷霧灰」新色，前者以紫與粉紅為主軸，讓餐桌也展現十足的女性魅力；後者則以低彩度呈現清爽溫潤的安定美感。

目前除了新品單一特價之外，LE CREUSET也推出多款母親節期間組合，讓消費者輕鬆擁有一只經典鍋具。

圖片提供／LE CREUSET、旺代、均岱、特力集團、朝日金屬、康寧

註：實際售價或促銷活動，請依各通路為準。

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  • LE CREUSET新色迷霧灰，低調彷彿畫布，襯托出食物誘人的色澤以及法式優雅，其能與各種顏色鍋具協調搭配的特性，極適合與其他廚房道具做各種搭配。

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  • 康寧餐具母親節折扣季正式開跑，可精燉、可無油料理及不沾3大鍋品系列推出多款優惠。今年以代言人張智霖＋袁詠儀的幸福形象，召喚消費者慢燉情感，買晶華鍋系列任一件加1元多一件（價低為第二件）。

    康寧餐具母親節折扣季正式開跑，可精燉、可無油料理及不沾3大鍋品系列推出多款優惠。今年以代言人張智霖＋袁詠儀的幸福形象，召喚消費者慢燉情感，買晶華鍋系列任一件加1元多一件（價低為第二件）。

  • 朝日金屬預告將於2017年第4季啟動全球線下體驗、全球線上消費模式，並開通日本正品全球直送服務，未來免出國、免代購就能輕鬆擁有日本高品質鍋具。

    朝日金屬預告將於2017年第4季啟動全球線下體驗、全球線上消費模式，並開通日本正品全球直送服務，未來免出國、免代購就能輕鬆擁有日本高品質鍋具。

  • 旺代LOTUS新金鑽湯鍋20cm＋新金鑽平底鍋24cm，原價4,220元，特價1,399元，限量30組。

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  • WMF NATURamic奈彩米煎鍋組，含NATURamic奈彩米平煎鍋（24cm）＋調理鍋（24cm），原價21,600元，特價16,800元。

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  • LE CREUSET鑄鐵媽咪鍋22cm＋TNS單柄不沾煎鍋20cm＋耐熱矽膠V中鏟，原價20,800元，特價8,980元，約4.3折。

    LE CREUSET鑄鐵媽咪鍋22cm＋TNS單柄不沾煎鍋20cm＋耐熱矽膠V中鏟，原價20,800元，特價8,980元，約4.3折。

  • 均岱鍋具母親節活動開跑，即日起至5月14日，新品推出限時8折優惠，廚師秀當天加碼發票金額滿6,000元抵600元。圖為SCANPAN IQ系列，26cm高身平底鍋，有不粘塗層，可用於電磁爐，原價9,500元，特價6,000元 。

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