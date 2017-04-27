HOLA年中慶 陳柏霖加熱溫馨時刻

2017-04-27

〔記者凃盈如／台北報導〕HOLA搶母親節檔期，即日起至5月31日推出年中慶滿3,000送300元折價券及首5日加碼滿5,000元送100元折價券優惠，更首度找來陳柏霖擔任品牌代言人，以此吸引消費者關注。HOLA提到，「大仁哥」陳柏霖樹立的暖男形象，讓女性消費者傾心，但平常忙於拍戲的他，其實也十分重視與家人互動的時光，這次他為HOLA拍攝的年中慶電視廣告，扮演陪媽媽吃早餐的兒子，兩人互動溫馨，為家捎來清新動人的畫面，本支廣告也將於今晚於電視首播。

HOLA特力和樂總經理李雅惠提到，HOLA希望能帶給消費者生活的樂趣與靈感，年中慶首度推出「100%手工蠶絲被職人拉絲秀」。李雅惠表示，目前HOLA自有商品的營業額約占整體營收35至40%，以寢具類的銷售業績最高，而近來鍋具則是「後起之秀」，譬如銅鍋、鑄鐵鍋，因價格有競爭力、品質佳，深受消費者青睞。年中慶期間，為搶攻鍋具市場客群，除了HOLA全系列鍋具，也推出德國精品鍋具WMF加購禮，凡當日單筆消費滿3,800元，即可以480至1,588元加購WMF精選料理剪刀、主廚刀、平底煎鍋及低身湯鍋，再享200元現金回饋，花小錢就可享受高品質烹飪用具。