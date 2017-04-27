agnès b.探險號 關注海洋生態

2017-04-27

〔記者林欣若／台北報導〕設計師Agnès長期關懷人文藝術，對於環保議題也是不遺餘力；她在2003年購入名為「TARA」的雙軌縱帆船，此次TARA探險號應國立臺灣海洋大學之邀，來台進行海洋學術研究交流，即日起至5/31，在華山文創園區鍋爐室舉辦TARA海洋探索展，agnès b.特別從法國TARA總部空運以1/1000等比例打造的TARA模型船。

氣質清新的簡嫚書擔任TARA台灣活動大使，特地拍攝2支影片宣傳海洋保育，「我自己其實就是蠻注重環保的人，真正深入了解後，發現TARA海洋考察計畫裏工作的人，所付出的心力跟時間，很令人感動，這也是我從來沒有過的工作體驗」，簡嫚書說，希望藉由自身的力量，讓更多人關注TARA探險號與保護海洋的重要性，包括減少使用塑膠製品、不使用含有塑膠微粒的產品、徹底執行垃圾分類等，都是能保護海洋的小動作。