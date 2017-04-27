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學童每日2份鮮乳 補鈣有益身形

2017-04-27

〔記者林欣若／台北報導〕許多兒童有高低肩、長短腳、駝背、OX型腿等身形問題，家長們多半以為是書包太重、姿勢不良導致，不過，振興醫院骨科主治醫師朱唯廉提醒，學齡孩童鈣質的攝取量不足也可能是造成這些現象的原因之一，呼籲家長需讓孩童每日飲用2份鮮乳，攝取足夠鈣質維持骨骼正常發育。

國健署建議每日應攝取1.5至2份奶，但最新調查則顯示，學童每日僅攝取0.7份，不達每日建議量，朱唯廉表示，孩童在成長過程中，會先由腦垂體分泌生長激素，接著刺激長骨遠端的生長板礦化形成骨骼，鈣質則是骨骼礦化過程中關鍵營養素，若缺少鈣質將影響骨質密度與骨骼支撐力。若隨著孩童增高、增重，在骨骼支撐力不足情況下，不僅高低肩、長短腳，也可能會引發駝背、OX型腿等現象。

鈣質是孩童成長過程不可或缺的關鍵營養素，朱唯廉建議，孩童也應每天睡足8小時、多做彈性運動如打籃球、跳繩等，加上每天日曬10至20分鐘合成維生素D協助鈣吸收，幫助孩童骨骼正常發育。

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  • 多項研究皆指出，鈣質不足會引發脊椎側彎、高低肩、骨盆傾斜等問題，顯示鈣質對骨骼正常發育的重要性。

    多項研究皆指出，鈣質不足會引發脊椎側彎、高低肩、骨盆傾斜等問題，顯示鈣質對骨骼正常發育的重要性。

  • 最新調查指出，孩童每天攝取不到1份奶，營養師呼籲家長應讓孩童每日攝取2份奶，補充鈣質。

    最新調查指出，孩童每天攝取不到1份奶，營養師呼籲家長應讓孩童每日攝取2份奶，補充鈣質。

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