蕭邦千萬級珠寶 獨特誘嬌客 花瓣微微顫動 蝴蝶觸角鑲黃鑽 精巧作工引人入勝
2017-04-27
〔記者王瀅娟／台北報導〕Chopard蕭邦今日起至4月29日於台北君悅飯店總統房舉辦上半年度頂級珠寶展，引進近100件頂級珠寶與腕錶來台，增加多件獨一無二的千萬頂級珠寶，期待吸引貴客多多上門。
蕭邦代理商迪生公司行銷總監曾婉玲表示，以往蕭邦珠寶展主力集中於2、3百萬的珠寶錶，千萬等級珠寶多應顧客要求才調來台灣；此次特別主動引進多件千萬等級珠寶，調高件數占比至20％，希望以獨一無二和設計，吸引顧客下手。
此次展出最高單價作品為紅地毯系列彩鑽項鍊，以總重66.50克拉梨型黃鑽為主體，搭配白鑽與黃鑽鑲嵌出花邊狀，宛如一座絢麗的花園；Fleurs d’Opales戒指各鑲嵌一顆獨一無二的蛋白石，搭配鈦金或紅尖晶石花瓣，花瓣還可微微顫動，更添魔幻色彩。來自Animal World動物世界系列的蝴蝶戒指鑲嵌各式切割彩鑽，層次分明，觸角頂端鑲嵌2顆心型黃鑽，更顯靈動；燕子與花朵勾勒出活潑的花園景象，帶有天真童趣。
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