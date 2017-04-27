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蕭邦千萬級珠寶 獨特誘嬌客 花瓣微微顫動 蝴蝶觸角鑲黃鑽 精巧作工引人入勝

2017-04-27

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chopard蕭邦今日起至4月29日於台北君悅飯店總統房舉辦上半年度頂級珠寶展，引進近100件頂級珠寶與腕錶來台，增加多件獨一無二的千萬頂級珠寶，期待吸引貴客多多上門。

蕭邦代理商迪生公司行銷總監曾婉玲表示，以往蕭邦珠寶展主力集中於2、3百萬的珠寶錶，千萬等級珠寶多應顧客要求才調來台灣；此次特別主動引進多件千萬等級珠寶，調高件數占比至20％，希望以獨一無二和設計，吸引顧客下手。

此次展出最高單價作品為紅地毯系列彩鑽項鍊，以總重66.50克拉梨型黃鑽為主體，搭配白鑽與黃鑽鑲嵌出花邊狀，宛如一座絢麗的花園；Fleurs d’Opales戒指各鑲嵌一顆獨一無二的蛋白石，搭配鈦金或紅尖晶石花瓣，花瓣還可微微顫動，更添魔幻色彩。來自Animal World動物世界系列的蝴蝶戒指鑲嵌各式切割彩鑽，層次分明，觸角頂端鑲嵌2顆心型黃鑽，更顯靈動；燕子與花朵勾勒出活潑的花園景象，帶有天真童趣。

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  • 蕭邦Animal World燕子項鍊，玫瑰金鑲嵌黑鑽與白鑽，11,284,000元。

    蕭邦Animal World燕子項鍊，玫瑰金鑲嵌黑鑽與白鑽，11,284,000元。

  • 劉真展演蕭邦紅地毯系列彩鑽珠寶，總值98,261,000元。（記者陳奕全攝）

    劉真展演蕭邦紅地毯系列彩鑽珠寶，總值98,261,000元。（記者陳奕全攝）

  • 蕭邦Fleurs d’Opales戒指，鑲嵌9克拉蛋白石，花瓣鑲嵌尖晶石，5,797,000元。

    蕭邦Fleurs d’Opales戒指，鑲嵌9克拉蛋白石，花瓣鑲嵌尖晶石，5,797,000元。

  • 蕭邦Fleurs d’Opales戒指，鈦金鑲嵌24.35克拉蛋白石，6,937,000元。

    蕭邦Fleurs d’Opales戒指，鈦金鑲嵌24.35克拉蛋白石，6,937,000元。

  • 蕭邦Animal World蝴蝶戒指，玫瑰金鑲嵌各色彩鑽，20,123,000元。

    蕭邦Animal World蝴蝶戒指，玫瑰金鑲嵌各色彩鑽，20,123,000元。

  • 劉真展演蕭邦鑽石與藍寶石頂級珠寶，總值33,192,000元。（記者陳奕全攝）

    劉真展演蕭邦鑽石與藍寶石頂級珠寶，總值33,192,000元。（記者陳奕全攝）

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