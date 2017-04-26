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蘭芝全新晚安面膜 啟動睡美人模式

2017-04-26

〔記者邱巧貞／台北報導〕LANEIGE蘭芝在2002年首度推出全球首款晚安面膜，首創不需沖洗、可敷過夜的晚安睡眠面膜形式，簡便的使用方式與保濕效果，改變了女性夜間保養型態；至今睡美人香氛水凝膜歷經5次升級上市，可說是LANEIGE蘭芝的代名詞。

今年5月全新「睡美人香氛水凝膜─舒緩鎮靜」首度增添薰衣草香氛，以療癒舒緩的草本香氛，增進肌膚熟眠時數，除了與經典款保濕淨亮版同樣運用獨家的晚安淨化科技，在夜晚肌膚美容黃金時段，修護因日間壓力及外在環境摧殘造成的疲憊肌膚；包膜鎖水科技整夜持續封存水份不流失；溫和配方可徹夜鎮定敏感泛紅現象，專利好眠香氛兼具助眠及放鬆紓緩功效，幫助現代女性即使忙碌仍擁有如睡美人般無瑕美肌。

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  • 蘭芝睡美人香氛水凝膜─舒緩鎮靜，70ml／990元。

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  • 蘭芝在2002年首度推出全球首款晚安面膜， 改變女性夜間保養型態。

    蘭芝在2002年首度推出全球首款晚安面膜， 改變女性夜間保養型態。

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2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
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