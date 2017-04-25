新光三越寵愛媽咪 優惠優於週年慶
2017-04-25
〔記者凃盈如／台北報導〕新光三越母親節檔期將於4月27日至5月14開打，全檔期18天，首5日持新光三越貴賓卡消費滿5,000元送200元（電子贈品禮券），名品滿10,000元送500元，今年針對銀卡會員，名品滿萬元再加送200元，加起來等於滿10,000元送700元，優惠不但比去年的滿5,000元送200元高，也優於週年慶；此外，5月4日至7日，貴賓卡綁定APP扣10點換100元電子抵用金、銀行卡綁定APP扣100 點換1,000元電子抵用金，5月11日至14日，於台北分店持新光三越貴賓卡於女鞋、女包、珠寶、飾品、家庭用品單櫃消費滿5,000元送300元電子商品禮券。
觀察到每年母親節，消費者往往會面臨「要送媽媽什麼」的難題，今年新光三越邀請星座專家安格斯，透過塔羅牌幫你了解媽媽的喜好與性格，推薦4大類「母親節夢幻禮品」，就「單純且生活規律的媽咪」、「感性且懷抱夢想的媽咪」、「內柔外剛的媽咪」、「堅持自我也重視健康的媽咪」做分類，為消費者找到適合的送禮選項。此外，今年新光三越結合七大床墊品牌推出床墊優惠，4月27日至5月14日貴賓卡於單櫃單筆消費滿50,000元，即可兌換限量「美國Biessell手持式蒸氣清潔機」。
新光三越表示，剛結束的「初夏購物節」，21天創下52億元業績，成長6%，除了貴賓卡友滿額送Panasonic奈米水離子吹風機、「小綠」Gtech Multi plus無線除蟎吸塵器等夯品奏效，今年化妝品業績也有1成成長，尤其受惠彩妝流行趨勢，精品彩妝品牌如YSL、Giorgio Armani、Givenchy大幅成長，預估今年母親節檔期業績將成長2%，達45億元。
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