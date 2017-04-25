Tiffany Blue Book晚宴 珠光添星光 紙雕雨林牆打卡夯點 珍妮佛獻唱 薇絲朋丹妮絲等躍入舞池
〔記者王瀅娟／紐約報導〕Tiffany於紐約布魯克林區富有藝術創意氣息的聖安倉庫（St. Ann’s Warehouse）舉辦2017 Blue Book頂級珠寶系列發表晚宴，邀請全球約300位VIP貴賓與媒體一同歡慶，女星瑞絲薇絲朋、露絲奈嘉、珍妮佛哈德森、克萊兒丹妮絲與海莉班奈特等Tiffany品牌之友為晚宴增添星光。
晚宴開始前，賓客們享用飲品小點，紐約布魯克林大橋劃出的絕美天際線就在眼前。室內的旋轉木馬為賓客們帶來兒時的快樂，染上Tiffany藍的紙雕雨林牆是顧客留念拍照的熱門景點。進入晚宴廳，大量的樹枝穹頂與直立植栽牆，將晚宴現場打造成一座熱帶叢林，讓顧客們彷彿置身大自然中，享用由米其林主廚製作的盛宴。現場樂團演唱經典名曲、快慢交錯，賓客們也隨之起舞，氣氛輕鬆熱烈。
珍妮佛哈德森的演唱則將晚宴帶至最高潮，最近剛發行新專輯的她不但熱唱最新單曲「Remember Me」與多首個人經典，還重新演繹偶像惠妮休斯頓的名曲「I’m Every Woman」，一向冷靜的貴賓們也紛紛拋下矜持往前擠在舞台搖滾區跟著唱跳，賓客們的熱情讓珍妮佛更加賣力演唱，並邀請賓客上台與她一起盡情搖擺，熱力四射的舞台魅力也感染了站在四周待命的服務生，忍不住跟著節奏扭動身軀；使盡渾身解數的珍妮佛唱到一半還不得不稍坐一下舒緩喘息再繼續，為難忘的一夜畫下完美的句點。
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克萊兒丹妮絲（左起）、珍妮佛哈德森、露絲奈嘉、瑞絲薇絲朋與海莉班奈特等女星出席Tiffany 2017 Blue Book晚宴。
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Tiffany 2017 Blue Book晚宴於聖安倉庫舉辦，可欣賞紐約布魯克林大橋。
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Tiffany 2017 Blue Book晚宴現場設置的旋轉木馬讓賓客開心玩樂拍照。
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Tiffany 2017 Blue Book晚宴貴賓們隨現場演唱於舞池熱舞。
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Tiffany 2017 Blue Book系列鉑金鑲嵌14.37克拉枕形切割紫色剛玉戒指，搭配鑲嵌祖母綠、粉鑽與鑽石，約14,000,000元。
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珍妮佛哈德森現場演唱為Tiffany 2017 Blue Book晚宴帶來最高潮。
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Tiffany 2017 Blue Book系列鉑金鑲鑽葉子造型耳環，約5,300,000元。圖片提供：Tiffany
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Tiffany 2017 Blue Book系列18K金鑲沙弗萊石與黃色剛玉手鐲，約11,000,000元。
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Tiffany 2017 Blue Book系列羽毛斗篷耳環，鑲嵌黃鑽、藍寶石與鑽石，動感鮮活，約6,500,000元。
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