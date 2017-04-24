BMW 6系列Coupé後繼車 將升格為8系列Coupé
2017-04-24
現行F13世代的BMW 6系列，包含Coupé雙門轎跑、Convertible敞篷車和Gran Coupé 4門轎跑，原廠今年初做了最後一次配備升級動作後，產品週期已邁入最後階段，預計2018年將推出大改款新車，根據國外可信的消息指出，新車屆時將更名為8系列，沿用現行7系列豪華房車的Carbon Core碳纖維車體平台，並將車身尺碼拉大到跟Mercedes-Benz S-Class Coupé相當的格局，鎖定更高一級的大型豪華Coupé市場。
現行BMW 6系列的車格尺碼原比上一代Mercedes-Benz E-Class Coupé稍大，比較接近Bentley Continental GT和Maserati Gran Turismo的等級，但在德國當地市場卻一直不敵小半號的Mercedes-Benz E-Class Coupé，處境顯得有點尷尬。因此BMW在對產品線進行評估之後，決定拉高產品定位和格局到S-Class Coupé這一級大型豪華Coupé，以更高的科技層次與車格尺碼，吸引金字塔更高端的買家。
不過上文的新一代Mercedes-Benz E-Class Coupé車格尺碼亦明顯成長許多，由原來的中型Coupé提升到中大型Coupé的尺碼，其實非常接近步入產品末期階段的BMW 6系列Coupé，這是否會讓BMW高層回心轉意，回頭再來推出中大型格局的下一代6系列Coupé，有待後續觀察。
部分圖片提供／BMW
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